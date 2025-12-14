FOLLONICA GAVORRANO – Quinto successo in campionato per il Follonica Gavorrano torna a vincere al Malservisi-Matteini, battendo lo Scandicci per 1-0 al termine di una bella gara e mettendo per il momento il naso fuori dalla zona playout. Prova a rompere gli indugi al 2′ Viligiardi per lo Scandicci, la sua conclusione dalla distanza termina lontana dallo specchio.

La risposta arriva dopo 30 secondi da parte di Mutton, il suo diagonale esce largo.

Le due squadre giocano a viso aperto e al 7′ arriva la fiammata improvvisa dello Scandicci, che giunge al tiro con Valori. Il suo rasoterra termina fuori non lontano dalla porta difesa da Pacini.

Dall’altra parte un minuto più tardi, su schema di calcio d’angolo, Bellini si aggiusta il pallone e calcia dal limite, la palla finisce alta.

Al 9′ ancora Bellini serve Giordani da calcio piazzato, il colpo di testa termina lontano dallo specchio. Ancora Giordani prova l’incornata al 23′, ma non inquadra bene.

Al 27′ calcio d’angolo pericoloso battuto da Bellini, Likaxhiu stacca di testa ma non trova la porta.

I ragazzi di Brando spingono e poco più tardi arriva una bella occasione per il Follonica Gavorrano sull’asse Giordani-Mutton, la conclusione di quest’ultimo dopo la triangolazione viene parata da Fedele.

Al 38′ buona opportunità per lo Scandicci, con un paio di conclusioni ribattute, la più insidiosa quella di Viligiardi.

La prima frazione si conclude a reti bianche, mentre il Follonica Gavorrano entra in campo subito forte nella ripresa e trova il vantaggio già al primo minuto: palla recuperata da Likaxhiu a centrocampo, poi Bellini trova Mutton che scarica in rete per il gol dell’1-0.

Al 15′ Giordani prova a mettersi in proprio: entra in area, si accentra e calcia, sparando lontano dalla porta.

Nella ripresa sono ancora i ragazzi di Brando a fare maggiormente la partita. Al 27′ il Follonica Gavorrano va in contropiede e arriva alla conclusione con Pescicani, il suo tiro viene fermato.

Al 31′ biancorossoblù ancora vicini al gol con la doppia conclusione di Ferretti e Bellini, entrambe ribattute.

Finale di gara spezzettato e il Follonica Gavorrano tiene il vantaggio, nonostante i 5′ di recupero concessi dall’arbitro.

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Bernardini, Matteucci, Bellini (41′ st Maltoni), Mutton (30′ st Bianchi), Fremura (40′ st Bucci), Proietti, Pescicani, Likaxhiu, Arrighi (22′ st Ferretti), Giordani (22′ st Maurizi). A disposizione: Poggiolini, Lorenzi, Pimpinelli, Crasta. All. Brando.

SCANDICCI: Fedele, Orselli, Dodaro, Tacconi, Biancon, Valentini (23′ st Russo), Valori (30′ st Marchesini), Viligiardi (23′ st Poli), Arrighini, Boganini (35′ st Mugelli), Chiaverini (17′ st Mennini). A disposizione: Pepe, Andreucci, Aprili, Grottelli. All. Taccola.

ARBITRO: Giorgino di Milano. Assistenti Palmulli di Torino e Poetto.

MARCATORI: 1′ st Mutton

NOTE: Recupero: pt 1′, st 5′. Ammoniti Valentini, Likaxhiu, Boganini, Mutton, Marchesini.