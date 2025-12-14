Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Niente da fare per la Blue Factor a Camaiore: la Rotellistica batte il Castiglione alla fine con un punteggio largo, per 10-3. Per i maremmani è la terza sconfitta consecutiva in questo avvio di campionato di serie A2. Senza Brando Santoni infortunato, i biancocelesti hanno lottato soprattutto nel primo tempo per poi lasciar strada al Camaiore nella ripresa che ha arrotondato. Al gol in apertura su rigore di Motaran il pari di Faelli. Poi però il Camaiore segna a raffica, fino al 6-1. Piro accorcia con una doppietta il, secondo gol su rigore, con il 6-3 che manda le squadre al riposo. Nella ripresa i versiliesi allungano ancora con la sterile reazione del Castiglione, fino al 10-3 finale.

ROTELLlSTICA CAMAIORE: Marco Bandieri, Francesco Venè; Davide Motaran, Gregorio Antonini, Riccardo Bellè, Niccolò Mattugini, Elia Petrocchi, Matteo Pardini, Tommaso Tirinnanzi, Cosimo Mattugini. All. Elia Guidi.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Diego Bracali, Michele Nerozzi, Filippo Agresti, Filippo Montauti, Andrea Montauti. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Francesco Marra di Salerno.

RETI: pt (6-3) 3’02 rig. Motaran (RC), 5’06 Faelli (C), 1036 Pardini (RC), 18’07 Petrocchi (RC), 19’08 Tirinnanzi (RC), 19’58 Antonini (RC), 21’20 Tirinnanzi (RC), 21’41 e 23’40 rig. Piro (C); st 6’27 Petrocchi (RC), 12’16 e 18’01 Tirinnanzi (RC), 23’41 Bellè (RC).

Serie A2 – girone B – 3a giornata 13/14 dicembre

Newco Roller Matera Spv Viareggio 6-2

Mgm Remaplast Eboli Rh Scandiano 1-4

Nova Medicea Viareggio Sarzana 3-1

Iren Follonica Forte dei Marmi

La classifica

Roller Matera, Rh Scandiano, Rotellistica Camaiore 9 punti; Pumas Viareggio 6; Spv Viareggio, Forte dei Marmi, Sarzana 3; Cresh Eboli, Castiglione, Follonica 0

Serie A2 – girone B – 4a giornata 20/21/22 dicembre

Rh Scandiano Newco Roller Matera

Blue Factor Castiglione Mgm Remaplast Eboli

Spv Viareggio Iren Follonica

Sarzana Rotellistica Camaiore

Forte dei Marmi Nova Medicea Viareggio