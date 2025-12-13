CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Comune destina anche quest’anno 6mila euro come contributo alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale per il pagamento delle bollette del Gas-Gpl.

Fino al 31 dicembre 2025 saranno accolte le domande di richiesta del contributo da parte dei cittadini residenti nel comune.

Il valore massimo del contributo, che sarà stabilito in base all’Isee e al numero dei componenti il nucleo familiare, va da 200 a 400 euro. I beneficiari verranno individuati mediante graduatoria.

Si tratta di un’ulteriore misura straordinaria a sostegno delle famiglie in difficoltà che si avvalgono di impianti di riscaldamento alimentati a Gas-Gpl, residenti nelle frazioni o in zone extraurbane non servite dalle rete di distribuzione di gas metano, per i quali non esistono agevolazioni tariffarie statali a carattere nazionale per l’abbattimento dei costi di riscaldamento.

«Sostenere le famiglie in difficoltà – affermano il sindaco Elena Nappi e l’assessore al welfare Sandra Mucciarini – è uno dei punti fermi di questa amministrazione che da anni mette in atto progetti e strategie per aiutare le fasce più deboli della nostra comunità. Esprimiamo grande soddisfazione nel riuscire a riproporre costantemente iniziative fondamentali per aiutare le nostre famiglie e rendere più accessibili le spese energetiche, considerando soprattutto che negli ultimi anni i trasferimenti statali per questa tipologia di aiuti stanno diminuendo. Mantenere questi sostegni significa, pertanto, fare scelte di bilancio importanti, tagliando altre iniziative a favore del sociale. Il nostro obiettivo è garantire un aiuto concreto ai cittadini, soprattutto in questo periodo di difficoltà economica».

Il fac-simile di domanda potrà essere scaricato dal sito del Comune di Castiglione della Pescaia. Il modello compilato e sottoscritto dovrà essere consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia o trasmesso all’indirizzo Pec del Comune [email protected] entro e non oltre il 31 dicembre 2025.