Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Bella partita e risultato importante nel campionato under 23 per la Blue Factor: al Casa Mora il Castiglione ha battuto 4-2 la Nova Medicea Viareggio, salendo al secondo posto in classifica. Gara combattutissima, con i viareggini di Mirko Bertolucci – praticamente la squadra di A2 – che non hanno saputo recuperare il Castiglione, aiutato dall’ottima prova dell’argentino Facundo Esquibel. Ad andare in vantaggio sono i biancorossoverdi con il capitano Pesavento. La risposta della Blue Factor alla fine del primo tempo con Agresti e Faelli che firmano il 2-1 all’intervallo. Ad inizio ripresa arriva il 3-1 firmato da Esquibel, poi lo scontro e la botta al volto per Santoni con la gara che si ferma per qualche minuto. La botta da fuori di Filippo Montauti manda sul 4-1 i biancocelesti con il rigore del solito Pesavento del 4-2 che chiude i conti.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Filippo Montauti, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Brando Santoni, Filippo Agresti, Giulio Donnini, Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Bracali. All. Federico Paghi. NOVA MEDICEA PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Ernesto Maggi, (Gabriel dal Torrione); Francesco Carrieri, Matteo Marchetti, Francesco Poletti, Lorenzo Cortesi, Giovanni Pesavento, Nicholas Pezzini, Giuseppe Olivieri. All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Alessandro Capparelli di Viareggio.

RETI: pt (2-1) 10’23 Pesavento (V), 19’44 Agresti (C), 23’38 Faelli (C); st 1’27 Esquibel (C), 13’07 F.Montauti (C), 23’02 rig. Pesavento (V).

Under 23 zona 4 – 5a giornata 9/11/12 dicembre

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 2-9

Versilia H.Forte-Pumas Viareggio B 6-2

Follonica-Sarzana 5-10

Blue Factor Castiglione-Pumas Viareggio A 4-2

La classifica

Versilia H. Forte 15 punti; Sarzana, Castiglione 12; Pumas Viareggio A (4), Follonica 6; Pumas Viareggio B (4), Spv Viareggio 3;Cgc Viareggio 0

Under 23 zona 4 – 6a giornata 19 dicembre

Cgc Viareggio-Pumas Viareggio B

Spv Viareggio-Pumas Viareggio A

Blue Factor Castiglione-Follonica

Sarzana-Versilia H.Forte