MASSA MARITTIMA – A Massa Marittima, durante le feste di Natale, parcheggio gratis a ridosso del centro storico: in concomitanza con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale, dei gonfiabili e degli eventi organizzati dalla Pro Loco, i posti auto blu, presso piazzale Mazzini, saranno eccezionalmente gratuiti. Gli utenti saranno informati da apposita cartellonistica in loco su date e orari.

“Il parcheggio di via Mazzini è il più comodo per chi arriva in auto a Massa Marittima e intende raggiungere il centro storico, – spiega Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – è situato appena prima del varco Ztl. La scelta di prevedere la sosta gratuita durante le festività è stata condivisa dall’amministrazione comunale con i commercianti del Centro Commerciale Naturale. La sosta gratuita può rappresentare, infatti, un incentivo in più per i cittadini e i visitatori, a vivere il centro storico durante le festività, sostenendo il commercio locale e partecipando alle numerose iniziative natalizie.”

“La magia del Natale a Massa Marittima – conclude la sindaca Irene Marconi – è il risultato di un grande lavoro di squadra. Un grande ringraziamento va alle associazioni del territorio e alle attività commerciali del Centro Commerciale Naturale che, con passione e spirito di collaborazione, contribuiscono ogni anno a rendere Massa Marittima ancora più bella durante questo particolare periodo dell’anno, valorizzando il nostro centro storico e rafforzandone l’attrattività.”

Il Villaggio di Babbo Natale sarà aperto nei giorni: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 dicembre e 5 gennaio, dalle ore 16.00 alle 19.30 a cura dell’associazione La Casina di Babbo Natale.

I Gonfiabili all’ex Cinema Mazzini saranno aperti nei giorni 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 27, 28 dicembre e 5 gennaio, dalle ore 16 alle 19.30 a cura dell’associazione Le Brutte Persone.

Il barrino della proloco in piazza Cavour è aperto tutti i giorni durante le festività a partire dalle ore 16.30. A cura della proloco di Massa Marittima

Tutto il programma delle festività natalizie al seguente link: https://h7.cl/1g7QE