GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 13 dicembre 2025
Ariete deciso: ma oggi c’è bisogno anche di ascolto.
Toro stabile: il tuo supporto è fondamentale per chi ami.
Gemelli dinamico: ma oggi meglio rallentare.
Cancro disponibile: ma ricorda di prenderti tempo per te.
Leone generoso: ma oggi evita di strafare.
Vergine concreta: oggi ogni dettaglio trova posto.
Bilancia sorridente: ma anche molto presente.
Scorpione riflessivo: oggi ti ritiri un po’ per ricaricarti.
Sagittario espansivo: giornata perfetta per una gita.
Capricorno, segno del giorno, sarà paziente, costante, determinato: oggi metti le basi per qualcosa di solido.
Consiglio escursione: visita il Castello di Cotone, nascosto tra i boschi di Scansano: antico, sobrio, silenzioso come te.
Acquario originale: oggi ti distingui per una proposta fuori dal comune.
Pesci tranquilli: giornata perfetta per coltivare le relazioni.