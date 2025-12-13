ISOLA DEL GIGLIO – Con una Pec inviata al Prefetto di Grosseto, la segreteria Uil Fpl Area Vasta Toscana Sud Est ha dichiarato lo stato di agitazione e la richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della normativa vigente. Il ricorso alla mobilitazione interesserà il personale iscritto alla Uil Fpl in questa organizzazione e altri lavoratori che vorranno aderire e dipendenti del comune dell’Isola del Giglio.

L’organizzazione sindacale ha chiesto, nell’immediato, l’avvio da parte del Prefetto, della procedura di raffreddamento e si riserva di promuovere in merito altre iniziative.

“Le motivazioni che hanno portato ad indire lo stato di agitazione – dichiara la Uil – fanno leva su due aspetti legati alla mancata corresponsione nei tempi per l’erogazione degli emolumenti relativamente al mese di ottobre 2025 e novembre 2025, dove per il mese di novembre la riscossione è avvenuta solo in data 11 dicembre 2025. Non risultano ancora certezze in merito alla data per l’erogazione dello stipendio e della tredicesima mensilità per il mese di dicembre 2025. Poiché, come evidente, l’azione può considerarsi già reiterata, a tutela dei lavoratori e del diritto ad avere una erogazione degli stipendi nei tempi previsti dalle norme, si è ritenuto opportuno indire lo stato di agitazione”.

“Il sindacato fa presente che tale situazione deriva da un assetto organizzativo che risente di gravi lacune segnalate da tempo proprio dalla Uil Fpl e sulle quali non sono state intraprese le azioni necessarie al fine di evitare disagi ai lavoratori, ai servizi e ai vari adempimenti previsti e la mancata erogazione degli stipendi è la dimostrazione di tali lacune. Tutto questo nonostante siano stati effettuati incontri con l’Amministrazione per rappresentare le difficoltà degli uffici, non in ultimo quello del 4 dicembre scorso che è risultato non sufficiente nelle risposte e azioni seguenti. I lavoratori, tra l’altro hanno espresso unanimemente le difficoltà dopo un’assemblea, raccolte in un verbale inviato all’Amministrazione”.

“La mancata erogazione egli stipendi nei tempi previsti rappresenta un fatto grave che nasconde disagi maggiori nei quali si trova l’amministrazione isolana e che mai si è verificata, con questi ritardi, almeno negli altri enti della provincia e sul quale la nostra organizzazione intende svolgere il proprio ruolo di tutela dei lavoratori rigettando al mittente le accuse ingiustificate di voler strumentalizzare tale situazione – prosegue il sindacato -. Per la Uil Fpl dovranno essere affrontati e risolti i problemi strutturali dell’Ente che non possono essere scaricati sul personale dipendente che non ha competenze specifiche in materia e che si trova in condizioni di carichi di lavoro eccessivi e forse non vedrà riconosciuti né straordinari né indennità per il lavoro svolto durante questo periodo”.

“Questi sono i motivi per intraprendere quel ruolo e quella funzione che il sindacato deve svolgere lontano dalle parti o da prese di posizioni ideologiche e che non hanno nulla a che vedere con il diritto e la tutela del lavoro che un sindacato deve svolgere”.