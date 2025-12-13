Foto di repertorio

MONTE ARGENTARIO – Incidente stradale ieri sera, venerdì 12 dicembre, lungo la strada provinciale 161.

(Foto d’archivio)

L’allarme è scattato intorno alle ore 20.10, quando il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato attivato per un incidente che ha visto coinvolto una moto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’automedica di Orbetello. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2.

Il centauro, un uomo di 36 anni è stato stabilizzato e trasportato in elicottero all’ospedale di Grosseto. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.