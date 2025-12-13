MASSA MARITTIMA – Tragedia questa mattina nel comune di Massa Marittima per un grave incidente di caccia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Massa Marittima, a bordo della quale erano presenti medico e infermiere, insieme alle forze dell’ordine. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2, ma per l’uomo coinvolto non c’è stato nulla da fare.

Dalle prime informazioni l’incidente sarebbe accaduto in una zona boschiva nei pressi di Montebamboli durante una battuta di caccia al cinghiale. La vittima, un uomo di 82 anni, sarebbe stato colpito da un altro compagno di squadra.

I soccorritori hanno purtroppo potuto soltanto constatare il decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze dell’incidente.