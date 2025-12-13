BAGNO DI GAVORRANO – Ritorno al Malservisi-Matteini per il Follonica Gavorrano per l’ultima partita casalinga del 2025. I biancorossoblù affronteranno lo Scandicci domenica alle 14,30 con l’obiettivo di centrare i tre punti prima dell’ultima trasferta in casa del Tau Altopascio, che segnerà la fine del girone di andata.

La squadra allenata da Lucio Brando si presenta dopo la sfida pareggiata per 0-0 sul campo dell’Orvietana, nonostante un rigore sbagliato e tante occasioni per sbloccare il risultato.

Il ruolino dei minerari viene così aggiornato a 16 punti in classifica, con quattro vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte, 15 gol fatti e 20 subiti. Lo Scandicci arriva invece al Malservisi-Matteini dopo la vittoria per 2-0 in casa del Cannara, portandosi a quota 18 con quattro vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte, 14 gol fatti e 15 subiti.

L’ultimo precedente tra le due società risale alla stagione 2021/22, in cui la posta è stata equamente divisa. Il match giocato a Bagno di Gavorrano si era concluso con la vittoria biancorossoblù per 1-0, mentre la sfida di Scandicci era terminata sul 2-0 per i padroni di casa.

Stessa cosa anche nell’annata 2020/21, in cui il fattore campo era risultato decisivo in entrambi gli incontri: 3-0 per il Follonica Gavorrano in casa, 2-1 per lo Scandicci in trasferta.

Così come nel 2019/20: 1-0 per i biancorossoblù al Malservisi-Matteini, 3-1 per lo Scandicci in terra fiorentina.

Diversa la tendenza invece nella stagione 2018/19, in cui Gavorrano 1930 (prima della fusione) e Scandicci avevano pareggiato per 1-1 al Malservisi, mentre i minerari avevano espugnato il campo dello Scandicci per 1-2.

Nella stagione 2015/16, infine, le due squadre furono corsare in entrambe le occasioni: vittoria per 0-3 per il Gavorrano a Scandicci, 2-3 per gli ospiti in terra maremmana.

Ex di giornata saranno gli attaccanti Filippo Mugelli, in biancorossoblù dal luglio 2021 al dicembre 2022 e anche dal luglio 2017 al gennaio 2018, e Andrea Arrighini, nella rosa mineraria per la seconda parte della scorsa stagione.

“Adesso dobbiamo solo tramutare tutta questa grandissima mole di gioco e occasioni in risultati – ha detto mister Lucio Brando –. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di migliorare”.