MANCIANO – Il Comune di Manciano conferma il proprio impegno a sostegno della rassegna “Natale a Manciano”, affiancando le numerose iniziative natalizie promosse da associazioni e soggetti privati del territorio, che anche quest’anno animano borghi e frazioni durante il periodo delle festività.

Per valorizzare queste attività e rafforzarne la ricaduta sociale, l’Amministrazione comunale ha stanziato 1.500 euro destinati ai premi dei giochi inseriti nel calendario degli eventi natalizi. Un contributo concreto pensato per sostenere appuntamenti dedicati alla socialità, al divertimento e alla partecipazione collettiva, rivolti a bambini, famiglie e adulti.

Il programma comprende tombole, tornei, giochi tradizionali e momenti di animazione, organizzati grazie all’impegno delle associazioni locali e dei privati che operano sul territorio, protagonisti fondamentali della vita comunitaria e della promozione delle tradizioni locali.

Con questo intervento, il Comune di Manciano rinnova il proprio sostegno alle realtà associative, riconoscendone il valore culturale e sociale e il ruolo centrale nella costruzione di occasioni di incontro e condivisione durante le festività natalizie. L’Amministrazione ringrazia tutte le associazioni, i volontari e gli organizzatori che, con passione e collaborazione, contribuiscono a rendere il Natale a Manciano un momento di partecipazione per l’intera comunità.