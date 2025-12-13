GROSSETO – Sete di riscatto per la Gea Basketball Grosseto, battuta e raggiunta in classifica sabato scorso dalla Libertas Lucca e desiderosa di tornare immediatamente alla vittoria. Prossimo turno dei biancorossi quello casalingo che li oppone al Basket Calcinaia, formazione che si trova al sesto posto della classifica a 14 punti, sei in meno dei ragazzi di Silvio Andreozzi (nella foto le giovani promesse Venezia, Peralta e Fommei).

Quello che verrà affrontato domani domenica alle 18 al Palasport di via Austria sarà un avversario, tutt’altro che facile, contro il quale servirà disputare una delle partite alle quali ci hanno abituati in biancorossi nel corso di questo straordinario girone di andata. Edoardo Furi e compagni nell’ultimo impegno interno del 2025, puntano senza mezzi termini alla vittoria (sarebbe la settima di fila davanti al pubblico amico), che permetterebbe di allungare il vantaggio su una delle pretendenti ai primi posti della classifica e allo stesso tempo di ritrovare la condizione migliore in vista sia della penultima gara d’andata, prevista per sabato 20 dicembre sull’insidioso terreno della Vela Viareggio, ma anche in proiezione per le Final Four di Coppa Toscana, che si svolgeranno a Grosseto il 5-6 gennaio e che vedranno la Gea impegnata contro i quintetti senesi di Monteroni, Poggibonsi e Valdelsa Basket.

Prima di pensare al Viareggio e alla Coppa Toscana c’è però da superare un brutto cliente come Calcinaia, una squadra equilibrata, che si è tolta diverse soddisfazioni in questa prima parte di stagione e che giocherà alla morte anche in Maremma. Il bomber pisano è Leonardo Berti con 164 punti; in casa biancorossa il leader è ovviamente Davide Liberati, arrivato a 224 punti (36/68 da due, 36/80 da tre e 44/54 dalla lunetta) e secondo nella classifica del girone. Nella squadra grossetana sopra i cento punti anche Lorenzo Scurti (170), Alessandro Banchi (156) e Mirko Mari (112).

La Gea Grosseto affronterà fortunatamente questo impegno con la formazione al completo. Ha smaltito l’influenza Alessandro Banchi, il leader di squadra negli assist, 39. Confermato il gruppo che ha comunque giocato alla pari con Lucca e in aggiunta, rispetto alle scorse settimane, ci sarà un sedicenne che sta brillando nel settore giovanile, Delvinson Peralta, autentico trascinatore della formazione under 17, che si sistemerà in panchina, pronto a scendere in campo al momento della chiamata di coach Andreozzi, che sta cercando di far crescere un gruppo interessante di giovanissimi classe 2009 e 2010, che rappresentano il futuro della società.