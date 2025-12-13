GROSSETO – Sedicesima di campionato per il Grosseto calcio, che incrocerà i tacchetti con la sesta San Donato Tavarnelle (foto d’archivio di Paolo Orlando). Quattordici i punti di gap fra le due sfidanti, con i fiorentini con appena la metà delle vittorie dei biancorossi ed una differenza reti minima, con una media di un gol segnato a partita. Eccetto Guerrini e l’infortunato Bellini, tutti disponibili i giocatori di mister Indiani.

“Il record dei 44 punti nel girone d’andata – ha detto il tecnico alla vigilia della gara – noi vorremo vincere tutte le domeniche, è un record che hanno fatto in pochi, ogni partita ha le sue insidie, loro sono molto bravi a venirti a prendere e giocare su di te, bisogna essere più bravi del solito, più che a Sansepolcro. Partita difficilissima, loro giocano con uno spirito molto, molto più libero di noi, che abbiamo problemi di obbligo, responsabilità dei tre punti, ma menomale che ce li abbiamo”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Benedetti, Brenna, Cardelli, Ciabuschi, Ciraudo, D’Ancona, Della Latta, Disanto, Ferronato, Fiorani, Gearrdini, Gonnelli, Italiano, Marcu, Marzierli, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli, Sacchini, Santarelli e Tognetti.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Pianigiani di Tavarnelle Val di Pesa.

Il programma e gli arbitri della 16esima giornata del girone E:

Fulgens Foligno-Seravezza (Travaini di Busto Arsizio)

San Donato Tavarnelle-Grosseto (Pasqualini di Macerata)

Ghiviborgo-Aquila Montevarchi (Selva di Alghero)

Prato-Sporting Trestina (Bruschi di Ferrara)

Sansepolcro-Orvietana (Matteo di Sala Consilina)

Terranuova Traiana-Tau Altopascio (Caresia di Trento)

Follonica Gavorrano-Scandicci (Giorgino di Milano)

Poggibonsi-Cannara (Cazzavillan di Vicenza)

Siena-Camaiore (Toselli di Gradisca d’Isonzo)

La classifica:

Grosseto 38 punti; Tau Altopascio, Seravezza 33; Prato, Foligno 25; San Donato Tavarnelle 24; Ghiviborgo 23; Siena, Terranuova Traiana 22; Sporting Trestina 20; Scandicci 18; Aquila Montevarchi 17; Orvietana, Follonica Gavorrano 16; Camaiore 12; Sansepolcro, Cannara 11; Poggibonsi 3.