GROSSETO – Si chiude con la mostra “Bio-Creatività”, il progetto “Cittadini attivi: giovani protagonisti del cambiamento” che ha coinvolto la classe 3 B Tecnico Grafica e Comunicazione del Polo Bianciardi di Grosseto con il coordinamento del prof. Michele Ranieri.

Il progetto realizzato da Legambiente Festambiente Aps, Clan e Terra, si è sviluppato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre con laboratori e workshop dedicati ai temi ambientali declinati nelle arti.

“Cittadini attivi” è nato per promuovere la formazione e l’attivismo dei giovani con l’approfondimento di tematiche ambientali, per sensibilizzare gli adulti di domani rendendoli consapevoli del loro impatto sull’ambiente. Il progetto si è articolato in due fasi distinte: una parte didattica nella quale sono state affrontate le questioni più urgenti legate al cambiamento climatico ascoltando la voce dei ragazzi e una parte laboratoriale dedicata all’ideazione di prodotti creativi che affrontassero alcuni temi di stringente attualità. Gli studenti – 18 in totale – hanno realizzato quindici elaborati lavorando in gruppi e affrontando temi come l’inquinamento dei mari, gli animali in via di estinzione, l’inquinamento luminoso, i rifiuti, le plastiche. Le tecniche utilizzate hanno spaziato dalla fotografia ai video, dagli elaborati grafici alla pittura e al fumetto.

Tutti gli elaborati sono confluiti nella mostra “Bio-Creatività” allestita nella mattina dell’11 dicembre dagli stessi ragazzi e che rimarrà aperta per tutto l’anno scolastico secondo gli orari dell’istituto.

Il progetto “Cittadini attivi: giovani protagonisti del cambiamento” è un’iniziativa realizzata grazie al bando “Siete Presente. Giovani e associazionismo- 2025”, a valere sul progetto “Giovanisì crescere nel presente”, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione Cr Firenze.