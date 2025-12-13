GROSSETO – Altri due studenti sono stati ospiti del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per una nuova esperienza di alternanza scuola-lavoro all’interno dell’ente.

Alessandro Pellegrini Taliani ed Enea Teglielli, classe quinta H dell’Istituto Rosmini, indirizzo economico-sociale, hanno vissuto una settimana di full immersion nel mondo della bonifica. I ragazzi sono venuti a contatto con tutti gli uffici e le attività consortili, dalla manutenzione alla progettazione, fino all’area amministrativa e al catasto.

“I responsabili e gli altri addetti degli uffici ci hanno spiegato i loro compiti, in maniera molto cordiale – raccontano i due studenti – È stata una settimana molto impegnativa perché abbiamo imparato molte cose, tra le quali la storia della bonifica e del consorzio. Abbiamo appreso aspetti del nostro territorio che non conoscevamo, anche affascinanti”. A guidarli in questa esperienza è stato Carlo Cagnani, direttore dell’area amministrativa. “Un’esperienza interessante – afferma – i ragazzi sono stati attenti e collaborativi e hanno potuto vedere come si lavora in un ente pubblico”.

Particolarmente piacevole la giornata conclusiva del progetto, nella quale Alessandro ed Enea si sono uniti ai giovanissimi colleghi di tre classi delle scuole elementari di Grosseto, visitando la centrale di San Martino e passeggiando fino alla Steccaia nell’ambito del progetto “Scopriamo Grosseto. Le radici del nostro futuro”, promosso da Fondazione Grosseto Cultura, al quale il Cb6 partecipa. “Visitare due tra i luoghi più iconici della bonifica, la centrale idroelettrica e la Steccaia – riflette Cagnani – è stato bello per tutti i ragazzi e anche per il nostro Consorzio, che ha unito due esperienze con grande entusiasmo da parte di tutti”. Gli studenti del Rosmini hanno anche socializzato con i più piccoli, condividendo momenti piacevoli. “Una giornata davvero coinvolgente – raccontano gli studenti del Rosmini – che ci ha permesso di scoprire lo sviluppo tecnologico che c’è dietro al lavoro del Consorzio. Torniamo in classe arricchiti da questo percorso al Consorzio di Bonifica e dall’iniziativa insieme ai bambini delle scuole elementari”.

“Continuiamo nel nostro percorso di apertura a tutto il territorio – conclude Federico Vanni, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud – e in particolare ai giovani e ai bambini. Anche nel 2026 proseguiremo con grande entusiasmo nei progetti di alternanza scuola-lavoro e organizzeremo nuove iniziative aprendo le porte dei nostri impianti. Già martedì 16 inizieremo una nuova collaborazione con l’istituto tecnico Agrario di Grosseto, che farà visita alla nostra sede con due classi”.