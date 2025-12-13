GROSSETO – Ieri, con all’ordine del giorno il rinnovo del Consiglio direttivo, si è svolta l’assemblea dei soci Abio (Associazione per il bambino in ospedale).
Si riconfermano Stefania Guarrera come presidente dell’associazione, Pier Lorenzo Vivarelli come segretario, Alessandra Niccoli tesoriera, Federica Maria Sonzogni responsabile dei volontari.
Gli altri eletti sono: Lisa Gabbrini responsabile della formazione, Francesca Cambri responsabile delle manifestazioni e Maria Molendi responsabile della comunicazione.
“Abio Grosseto ringrazia i consiglieri uscenti Giovanna Omacini, Elda Casini e Federica Signorini per il grande impegno e la dedizione di questi anni – afferma l’associazione -, augurando un buon lavoro al nuovo Consiglio direttivo”.