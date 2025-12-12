GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.
Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.
VENERDÌ 12 DICEMBRE
AMIATA
Fino al 6-1-2025 – La magia del Natale a Santa Fiora: tra musei, fiaccolata, musica e panforte. IL PROGRAMMA
Fino al 6-1-2025 – Natale di luce ad Arcidosso: un mese tra cultura, presepi e feste. IL PROGRAMMA
Fino al 6-1-2025 – Il Natale di Castel del Piano: mercatini, musica e sapori di montagna. IL PROGRAMMA
CAPALBIO
12-12-2025 – Tre scrittrici protagoniste dei nuovi appuntamenti in biblioteca: Fruttero, Perillo e Bellini
12-12-2025 – “L’altro genere. Scrittrici di Maremma”: ecco la nuova rassegna di promozione della lettura targata Grobac
Fino al 14-12-2025 – Nuovo cinema Tirreno: tra i film del weekend anche “C’è un posto nel mondo”. Il regista ospite in sala
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Fino al 6-1-2025 – Un mese di festa a Castiglione della Pescaia: tutti gli eventi di Natale. IL PROGRAMMA
CIVITELLA PAGANICO
Fino al 14-12-2025 – Civitella Paganico accende il Natale: mercatini, musica e giochi per tutta la famiglia
FOLLONICA
12-12-2025 – “Era mia figlia”: Irene Vella presenta il suo nuovo libro. Appuntamento a Follonica
Fino al 6-1-2025 – La magia del Natale arriva a Follonica: musica, giochi, spettacoli e divertimento. IL PROGRAMMA
Fino al 22-2-2026 – “Itaca”: viaggio tra installazioni e sculture con la mostra di Nino Ventura in Pinacoteca
GAVORRANO
Fino al 21-12-2025 – Gavorrano accende il Natale: un mese di mercatini tra borghi, tradizioni e comunità
GROSSETO
12-12-2025 – Al via la rassegna “Capolavori d’arte e vino”: alla Chiesa dei Bigi dialogo tra calici e dipinti
12-12-2025 – Ballerini, cantanti, musicisti, narratori: Cantautori in tour approda a Marina di Grosseto
12-12-2025 – Incontri, percorsi, conferenze e trekking: ecco gli eventi del Parco della Maremma a dicembre
Fino al 13-12-2025 – Tre giorni di arte e comunità: inaugurata la nuova mostra del Centro sociale Pace
Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno
Fino al 4-1-2026 – Al via “Dune in Mostra”: l’arte nella natura del Parco della Maremma arriva in città
MANCIANO
Fino al 5-1-2026 – Il Natale a Manciano parte l’11 dicembre: tutti gli appuntamenti delle feste
MASSA MARITTIMA
Fino al 14-12-2025 – La bellezza attraverso l’arte: alla Galleria Spaziografico la mostra di Angela Casagrande
Fino al 9-1-2026 – Il Natale si accende a Massa Marittima: tra tradizioni, cultura e iniziative per famiglie. PROGRAMMA
Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”
ORBETELLO
12-12-2025 – Albinia, concerto natalizio in salotto con Carla Baldini e Alessio Bucella
Fino al 5-1-2026 – Feste di Natale a Orbetello: mercatini, giochi ed eventi per tutte le età. IL PROGRAMMA
PITIGLIANO
Fino al 6-1-2026 – Un mese di iniziative natalizie: Pitigliano lancia “Natale Insieme” nel cuore del centro storico
SCANSANO
Fino al 6-1-2025 – Scansano celebra Pietro Leopoldo: al via la mostra al Museo della vite e del vino
SCARLINO
Fino al 14-12-2025 – Natale a Scarlino, un fine settimana tra laboratori, musica, mercatini e tradizioni
Fino al 4-1-2026 – Natale a Scarlino: un mese di eventi tra tradizione, musica e famiglia. IL PROGRAMMA
SABATO 13 DICEMBRE
AMIATA
CAPALBIO
13-12-2025 – Ultimi tre appuntamenti per “Libri e legami”, gli incontri per bambini dedicati alle lingue straniere
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
13-12-2025 – La magia della Diaccia Botrona: escursioni gratuite con il progetto Ricrea. Ecco quando
CIVITELLA PAGANICO
FOLLONICA
13-12-2025 – Al Piccolo Cineclub Tirreno arriva la commedia spagnola “La mia amica Eva”
GAVORRANO
13-12-2025 – Natale al castello di Ravi: il 13 dicembre borgo in festa tra luci, musica e tradizioni
GROSSETO
13-12-2025 – L’epica di Stefano D’Arrigo torna a vibrare: a Grosseto un viaggio dentro “Horcynus Orca”
13-12-2025 – “Le voci delle donne. Il dolore narrato”: A Grosseto l’incontro con Irene Vella
13-12-2025 – Festa nel centro storico: dalla banda allo spettacolo acrobatico dei Babbi Natale
Fino al 13-12-2025 – Tre giorni di arte e comunità: inaugurata la nuova mostra del Centro sociale Pace
Fino al 31-12-2025 – “Un mare di colori”: a Grosseto la pittura luminosa di Gioi Pinna
Fino all’1-2-2026 – “Il Fascino dell’invisibile”: Il Museo di storia naturale ospita la fotografia scientifica di Franco Cheli
MANCIANO
MASSA MARITTIMA
ORBETELLO
PITIGLIANO
ROCCASTRDADA
13-12-2025 – “Suoni di Natale fra le antiche pievi”: al via la rassegna di concerti. IL PROGRAMMA
SCANSANO
SCARLINO
DOMENICA 14 DICEMBRE
AMIATA
CAPALBIO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
CIVITELLA PAGANICO
FOLLONICA
GAVORRANO
14-12-2025 – Gavorrano si prepara al Natale: il 14 dicembre arrivano i Mercatini tra tradizione, musica e magia
GROSSETO
14-12-2025 – Natale in Clarisse: un laboratorio creativo per bambini tra fantasia e divertimento
14-12-2025 – Incontri, percorsi, conferenze e trekking: ecco gli eventi del Parco della Maremma a dicembre
MANCIANO
MASSA MARITTIMA
PITIGLIANO
ORBETELLO
SCANSANO
14-12-2025 – La magia del Natale arriva a Murci: un villaggio rurale tra profumi, musica e tradizioni
SCARLINO
SORANO
Fino al 4-1-2026 – Mercatini, musica, presepi e la “Notte della luce”: ecco gli eventi di Natale a Sorano