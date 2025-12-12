GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

VENERDÌ 12 DICEMBRE

AMIATA

Fino al 6-1-2025 – La magia del Natale a Santa Fiora: tra musei, fiaccolata, musica e panforte. IL PROGRAMMA

Fino al 6-1-2025 – Natale di luce ad Arcidosso: un mese tra cultura, presepi e feste. IL PROGRAMMA

Fino al 6-1-2025 – Il Natale di Castel del Piano: mercatini, musica e sapori di montagna. IL PROGRAMMA

CAPALBIO

12-12-2025 – Tre scrittrici protagoniste dei nuovi appuntamenti in biblioteca: Fruttero, Perillo e Bellini

12-12-2025 – “L’altro genere. Scrittrici di Maremma”: ecco la nuova rassegna di promozione della lettura targata Grobac

Fino al 14-12-2025 – Nuovo cinema Tirreno: tra i film del weekend anche “C’è un posto nel mondo”. Il regista ospite in sala

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 6-1-2025 – Un mese di festa a Castiglione della Pescaia: tutti gli eventi di Natale. IL PROGRAMMA

CIVITELLA PAGANICO

Fino al 14-12-2025 – Civitella Paganico accende il Natale: mercatini, musica e giochi per tutta la famiglia

FOLLONICA

12-12-2025 – “Era mia figlia”: Irene Vella presenta il suo nuovo libro. Appuntamento a Follonica

Fino al 6-1-2025 – La magia del Natale arriva a Follonica: musica, giochi, spettacoli e divertimento. IL PROGRAMMA

Fino al 22-2-2026 – “Itaca”: viaggio tra installazioni e sculture con la mostra di Nino Ventura in Pinacoteca

GAVORRANO

Fino al 21-12-2025 – Gavorrano accende il Natale: un mese di mercatini tra borghi, tradizioni e comunità

GROSSETO

12-12-2025 – Al via la rassegna “Capolavori d’arte e vino”: alla Chiesa dei Bigi dialogo tra calici e dipinti

12-12-2025 – Ballerini, cantanti, musicisti, narratori: Cantautori in tour approda a Marina di Grosseto

12-12-2025 – Incontri, percorsi, conferenze e trekking: ecco gli eventi del Parco della Maremma a dicembre

Fino al 13-12-2025 – Tre giorni di arte e comunità: inaugurata la nuova mostra del Centro sociale Pace

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

Fino al 4-1-2026 – Al via “Dune in Mostra”: l’arte nella natura del Parco della Maremma arriva in città

MANCIANO

Fino al 5-1-2026 – Il Natale a Manciano parte l’11 dicembre: tutti gli appuntamenti delle feste

MASSA MARITTIMA

Fino al 14-12-2025 – La bellezza attraverso l’arte: alla Galleria Spaziografico la mostra di Angela Casagrande

Fino al 9-1-2026 – Il Natale si accende a Massa Marittima: tra tradizioni, cultura e iniziative per famiglie. PROGRAMMA

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

ORBETELLO

12-12-2025 – Albinia, concerto natalizio in salotto con Carla Baldini e Alessio Bucella

Fino al 5-1-2026 – Feste di Natale a Orbetello: mercatini, giochi ed eventi per tutte le età. IL PROGRAMMA

PITIGLIANO

Fino al 6-1-2026 – Un mese di iniziative natalizie: Pitigliano lancia “Natale Insieme” nel cuore del centro storico

SCANSANO

Fino al 6-1-2025 – Scansano celebra Pietro Leopoldo: al via la mostra al Museo della vite e del vino

SCARLINO

Fino al 14-12-2025 – Natale a Scarlino, un fine settimana tra laboratori, musica, mercatini e tradizioni

Fino al 4-1-2026 – Natale a Scarlino: un mese di eventi tra tradizione, musica e famiglia. IL PROGRAMMA

SABATO 13 DICEMBRE

AMIATA

Fino al 6-1-2025 – La magia del Natale a Santa Fiora: tra musei, fiaccolata, musica e panforte. IL PROGRAMMA

Fino al 6-1-2025 – Natale di luce ad Arcidosso: un mese tra cultura, presepi e feste. IL PROGRAMMA

Fino al 6-1-2025 – Il Natale di Castel del Piano: mercatini, musica e sapori di montagna. IL PROGRAMMA

CAPALBIO

13-12-2025 – Ultimi tre appuntamenti per “Libri e legami”, gli incontri per bambini dedicati alle lingue straniere

Fino al 14-12-2025 – Nuovo cinema Tirreno: tra i film del weekend anche “C’è un posto nel mondo”. Il regista ospite in sala

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

13-12-2025 – La magia della Diaccia Botrona: escursioni gratuite con il progetto Ricrea. Ecco quando

Fino al 6-1-2025 – Un mese di festa a Castiglione della Pescaia: tutti gli eventi di Natale. IL PROGRAMMA

CIVITELLA PAGANICO

Fino al 14-12-2025 – Civitella Paganico accende il Natale: mercatini, musica e giochi per tutta la famiglia

FOLLONICA

13-12-2025 – Al Piccolo Cineclub Tirreno arriva la commedia spagnola “La mia amica Eva”

Fino al 6-1-2025 – La magia del Natale arriva a Follonica: musica, giochi, spettacoli e divertimento. IL PROGRAMMA

Fino al 22-2-2026 – “Itaca”: viaggio tra installazioni e sculture con la mostra di Nino Ventura in Pinacoteca

GAVORRANO

13-12-2025 – Natale al castello di Ravi: il 13 dicembre borgo in festa tra luci, musica e tradizioni

Fino al 21-12-2025 – Gavorrano accende il Natale: un mese di mercatini tra borghi, tradizioni e comunità

GROSSETO

13-12-2025 – L’epica di Stefano D’Arrigo torna a vibrare: a Grosseto un viaggio dentro “Horcynus Orca”

13-12-2025 – “Le voci delle donne. Il dolore narrato”: A Grosseto l’incontro con Irene Vella

13-12-2025 – Festa nel centro storico: dalla banda allo spettacolo acrobatico dei Babbi Natale

Fino al 13-12-2025 – Tre giorni di arte e comunità: inaugurata la nuova mostra del Centro sociale Pace

Fino al 31-12-2025 – “Un mare di colori”: a Grosseto la pittura luminosa di Gioi Pinna

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

Fino al 4-1-2026 – Al via “Dune in Mostra”: l’arte nella natura del Parco della Maremma arriva in città

Fino all’1-2-2026 – “Il Fascino dell’invisibile”: Il Museo di storia naturale ospita la fotografia scientifica di Franco Cheli

MANCIANO

Fino al 5-1-2026 – Il Natale a Manciano parte l’11 dicembre: tutti gli appuntamenti delle feste

MASSA MARITTIMA

Fino al 14-12-2025 – La bellezza attraverso l’arte: alla Galleria Spaziografico la mostra di Angela Casagrande

Fino al 9-1-2026 – Il Natale si accende a Massa Marittima: tra tradizioni, cultura e iniziative per famiglie. PROGRAMMA

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

ORBETELLO

Fino al 5-1-2026 – Feste di Natale a Orbetello: mercatini, giochi ed eventi per tutte le età. IL PROGRAMMA

PITIGLIANO

Fino al 6-1-2026 – Un mese di iniziative natalizie: Pitigliano lancia “Natale Insieme” nel cuore del centro storico

ROCCASTRADA

13-12-2025 – “Suoni di Natale fra le antiche pievi”: al via la rassegna di concerti. IL PROGRAMMA

SCANSANO

Fino al 6-1-2025 – Scansano celebra Pietro Leopoldo: al via la mostra al Museo della vite e del vino

SCARLINO

Fino al 14-12-2025 – Natale a Scarlino, un fine settimana tra laboratori, musica, mercatini e tradizioni

Fino al 4-1-2026 – Natale a Scarlino: un mese di eventi tra tradizione, musica e famiglia. IL PROGRAMMA

DOMENICA 14 DICEMBRE

AMIATA

Fino al 6-1-2025 – La magia del Natale a Santa Fiora: tra musei, fiaccolata, musica e panforte. IL PROGRAMMA

Fino al 6-1-2025 – Natale di luce ad Arcidosso: un mese tra cultura, presepi e feste. IL PROGRAMMA

Fino al 6-1-2025 – Il Natale di Castel del Piano: mercatini, musica e sapori di montagna. IL PROGRAMMA

CAPALBIO

Fino al 14-12-2025 – Nuovo cinema Tirreno: tra i film del weekend anche “C’è un posto nel mondo”. Il regista ospite in sala

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 6-1-2025 – Un mese di festa a Castiglione della Pescaia: tutti gli eventi di Natale. IL PROGRAMMA

CIVITELLA PAGANICO

Fino al 14-12-2025 – Civitella Paganico accende il Natale: mercatini, musica e giochi per tutta la famiglia

FOLLONICA

Fino al 6-1-2025 – La magia del Natale arriva a Follonica: musica, giochi, spettacoli e divertimento. IL PROGRAMMA

Fino al 22-2-2026 – “Itaca”: viaggio tra installazioni e sculture con la mostra di Nino Ventura in Pinacoteca

GAVORRANO

14-12-2025 – Gavorrano si prepara al Natale: il 14 dicembre arrivano i Mercatini tra tradizione, musica e magia

Fino al 21-12-2025 – Gavorrano accende il Natale: un mese di mercatini tra borghi, tradizioni e comunità

GROSSETO

14-12-2025 – Natale in Clarisse: un laboratorio creativo per bambini tra fantasia e divertimento

14-12-2025 – Incontri, percorsi, conferenze e trekking: ecco gli eventi del Parco della Maremma a dicembre

Fino al 31-12-2025 – “Un mare di colori”: a Grosseto la pittura luminosa di Gioi Pinna

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

Fino al 4-1-2026 – Al via “Dune in Mostra”: l’arte nella natura del Parco della Maremma arriva in città

Fino all’1-2-2026 – “Il Fascino dell’invisibile”: Il Museo di storia naturale ospita la fotografia scientifica di Franco Cheli

MANCIANO

Fino al 5-1-2026 – Il Natale a Manciano parte l’11 dicembre: tutti gli appuntamenti delle feste

MASSA MARITTIMA

Fino al 14-12-2025 – La bellezza attraverso l’arte: alla Galleria Spaziografico la mostra di Angela Casagrande

Fino al 9-1-2026 – Il Natale si accende a Massa Marittima: tra tradizioni, cultura e iniziative per famiglie. PROGRAMMA

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

PITIGLIANO

Fino al 6-1-2026 – Un mese di iniziative natalizie: Pitigliano lancia “Natale Insieme” nel cuore del centro storico

ORBETELLO

Fino al 5-1-2026 – Feste di Natale a Orbetello: mercatini, giochi ed eventi per tutte le età. IL PROGRAMMA

SCANSANO

14-12-2025 – La magia del Natale arriva a Murci: un villaggio rurale tra profumi, musica e tradizioni

Fino al 6-1-2025 – Scansano celebra Pietro Leopoldo: al via la mostra al Museo della vite e del vino

SCARLINO

Fino al 14-12-2025 – Natale a Scarlino, un fine settimana tra laboratori, musica, mercatini e tradizioni

Fino al 4-1-2026 – Natale a Scarlino: un mese di eventi tra tradizione, musica e famiglia. IL PROGRAMMA

SORANO

Fino al 4-1-2026 – Mercatini, musica, presepi e la “Notte della luce”: ecco gli eventi di Natale a Sorano