GROSSETO – Oltre 200 borsine porta drenaggi e 20 cuscini a forma di cuore sono stati donati da Insieme in Rosa onlus all’ospedale Misericordia di Grosseto. Le creazioni sono destinate al reparto di Senologia a beneficio delle utenti che affrontano il percorso di cura dopo l’intervento chirurgico al seno.

«Ringraziamo Insieme in Rosa per questo nuovo gesto che va a migliorare ulteriormente il percorso di cura del nostro reparto – spiega Cristina Pacchiarotti, direttrice della Uosd Chirurgia Senologica di Grosseto – la possibilità di aumentare il comfort per le pazienti che affrontano il percorso chirurgico è particolarmente significativa».

«Un’iniziativa, quella delle borsine porta drenaggi molto apprezzata e che ripetiamo per il terzo anno – afferma Donatella Guidi presidente di Insieme in Rosa – i cuscini a forma di cuore sono quelli che danno sollievo alle donne dopo l’operazione al cavo ascellare con asportazione dei linfonodi. Li avevamo visti in altri ospedali che da tempo usavano questo sistema e abbiamo replicato l’idea. D’altra parte la nostra Onlus non pensa soltanto a donare strumenti agli ospedali ma anche ad alleggerire e donare benessere a tutte le persone con patologie oncologiche nella propria quotidianità e pensiamo che aiuti simili siano necessari».

«Un gesto che prosegue la serie di azioni benefiche che questa onlus sta portando avanti per l’ospedale di Grosseto – dichiara il direttore medico di presidio, Michele Dentamaro – un ringraziamento va a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione degli omaggi e anche al personale della Uosd Chirurgia senologica, quotidianamente impegnato per la salute delle donne che affrontano il percorso di cura dopo il tumore al seno».