CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sfida importante per la salvezza per la Blue Factor di serie A1, che domenica al Casa Mora alle 18 (arbitri Matteo Galoppi di Follonica e Andrea Davoli di Modena) ospiterà l’Afp Giovinazzo. Fin qui i biancocelesti di Massimo Bracali hanno vinto due volte, mentre i biancoverdi di Angelo Depalma hanno raccolto un solo successo, passando però il turno in World Skate Europe Trophy, superando i francesi de La Vendeenne ai rigori, e nel terzo turno se la vedranno contro gli svizzeri del Pully. Due squadre decisamente diverse nell’atteggiamento: i maremmani ancora devono calarsi nella categoria, e sono più propensi ad andare in attacco, mentre il Giovinazzo ha decisamente una fase difensiva migliore.

“Per noi è una partita importantissima – ha detto l’attaccante dell’HcC Oscar Lasorsa, 11 gol fin qui in campionato – che vogliamo vincere a tutti i costi. Sappiamo che sarà difficile perché il Giovinazzo è una buona squadra, che ha giocatori di qualità su tutti Cardoso e Amato, ma ci siamo preparati bene. Dobbiamo riscattare anche la pesante sconfitta di Trissino”.

Nel Castiglione ancora qualche problema alle prese con un infortunio per Cabella. Nel Giovinazzo sicuro assente l’argentino Federico Mura (che ha incrociato i biancocelesti in A2 qualche anno fa), e sembra in non buone condizioni anche l’altro argentino Clavel. In porta Dangelico sembra aver superato nelle gerarchie il giovane portoghese Guia, con Mezzina, Monticelli e Turturro che completano la squadra.

I precedenti più recenti risalgono in A1, alla stagione 2007/08, nei quarti di finale in Coppa Italia giocati a Follonica il Castiglione vinse 4-3, poi in campionato vittoria ancora dei biancocelesti al pala Pansini per 4-1 (tripletta di Bracali) in diretta su Rai sport; al ritorno invece successo biancoverde per 3-2. Nella stagione 2008-09 due vittorie in campionato del Giovinazzo: 4-1 al Casa Mora e 5-3 (1 gol Bracali) al ritorno. In A2, ultime sfide nel 2022-23 con due vittorie del Giovinazzo: 3-1 e 6-4 al Casa Mora, e poi anche in serie B tantissimi gli scontri tra pugliesi e maremmani, addirittura dagli anni Settanta.

In A2 trasferta difficile a Camaiore per la squadra di Federico Paghi, nella terza giornata del girone B. Proprio i versiliesi di Elia Guidi, hanno battuto nell’ultima uscita i Pumas Viareggio (4-3, e tutti i gol del veterano Davide Motaran), salendo al comando della classifica in coabitazione; mentre i maremmani dopo lo stop sempre contro i Pumas, sono stati sconfitti a domicilio dallo Scandiano.

Per le giovanili, sconfitta interna dell’Under 19 contro i Pumas Viareggio per 8-2, mentre questo venerdì al Casa Mora scenderà in pista l’Under 23 sempre contro i Pumas Viareggio A; fischio d’inizio alle 21.

Serie A1 – 11a giornata 12/13/14 dicembre

Teamservicecar Hrc Monza Cgc Viareggio

Cp Grosseto Sarzana

Forte dei Marmi Bcc Centropadana Lodi

Tr Azzurra Novara Innocenti Cos. Follonica

Why Sport Valdagno Breganze

Ubroker Bassano Trissino

Blue Factor Castiglione Indeco Afp Giovinazzo

La classifica

28 Trissino 28 punti; Basaano 26; Hrc Monza 20; Cgc Viareggio (9), Valdagno 19; AW Lodi, Cp Grosseto 17; Sarzana 14; Follonica 12; Forte dei Marmi 10; Azzurra Novara, 3 Afp Giovinazzo (9) 3; Breganze 0

Serie A1 – 12a giornata 19/20/21 dicembre

Teamservicecar Hrc Monza Bcc Centropadana Lodi

Indeco Afp Giovinazzo Ubroker Bassano

Innocenti Cos. Follonica Forte dei Marmi

Sarzana Why Sport Valdagno

Breganze Tr Azzurra Novara

Cgc Viareggio Blue Factor Castiglione

Trissino Cp Grosseto

Serie A2 – girone B – 3a giornata 13/14 dicembre

Newco Roller Matera Spv Viareggio

Mgm Remaplast Eboli Rh Scandiano

Nova Medicea Viareggio Sarzana

Rotellistica Camaiore Blue Factor Castiglione

Iren Follonica Forte dei Marmi

La classifica

Roller Matera, Rh Scandiano, Rotellistica Camaiore 6 punti; Spv Viareggio, Forte dei Marmi, Pumas Viareggio, Sarzana 3; Cresh Eboli, Castiglione, Follonica 0

Serie A2 – girone B – 4a giornata 20/21/22 dicembre

Rh Scandiano Newco Roller Matera

Blue Factor Castiglione Mgm Remaplast Eboli

Spv Viareggio Iren Follonica

Sarzana Rotellistica Camaiore

Forte dei Marmi Nova Medicea Viareggio

Under 23 zona 4 – 5a giornata 12 dicembre

Cgc Viareggio Spv Viareggio

Versilia H.Forte Pumas Viareggio B

Follonica Sarzana

Blue Factor Castiglione Pumas Viareggio A

La classifica

Sarzana (5), Versilia H. Forte (4) 12 punti; Castiglione (4) 9; Pumas Viareggio A (3) 6; Follonica (5), Pumas Viareggio B (3) 3; Spv Viareggio (3), Cgc Viareggio (3) 0

Under 23 zona 4 – 6a giornata 19 dicembre

Cgc Viareggio Pumas Viareggio B

Spv Viareggio Pumas Viareggio A

Blue Factor Castiglione Follonica

Sarzana Versilia H.Forte

Nella quarta giornata del campionato Under 19 nulla da fare per la Blue Factor contro i Pumas Viareggio, che prevalgono 8-2. Primo tempo combattuto, deciso dalla doppietta di Pesavento per i versiliesi. Nella ripresa il Castiglione cede man mano e il Viareggio dilaga. I gol di Bechini e poi di Tommaso Bracali rendono meno amara la serata.

U19, Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio 2-8

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef; Tommaso Bracali, Lorenzo Rosadini, Federico Asta, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Claudio Bracali. All. Michele Nerozzi.

PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Matteo Manfredi, Matteo Davanzo; Giovanni Pesavento, Edoardo Barsotti, Matteo Remedi, Lorenzo Bernardo Benvenuti, Lorenzo Cortesi, Mattia Marlia, Samuele Barsaglini, Natan Francesconi. All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (0-2) 10’20 e 21’17 Pesavento (V) st 5’17 e 3’55 Cortesi (V), 7’49 Benvenuti (V), 10’16 Barsaglini (V), 11’14 Marlia (V), 14’53 Bechini (C), 21’05 T.Bracali (C), 21’40 Barsotti (V).

Under 19 zona 4 – 4a giornata 5/10/12 dicembre

Follonica Spv Viareggio 2-7

Blue Factor Castiglione Pumas Ancora Viareggio 2-8

Versilia H.Forte Cgc Viareggio

La classifica

Pumas Viareggio (4) 10 punti; Versilia H.Forte (3) 7; Cgc Viareggio (3), Castiglione (4) 6; Spv Viareggio (4) 3; Follonica (4) 0

Under 19 zona 4 – 5a giornata 9 gennaio 2026

Spv Viareggio Cgc Viareggio

Follonica Pumas Ancora Viareggio

Blue Factor Castiglione Versilia H.Forte