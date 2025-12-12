GROSSETO – Le ragazze della Gea escono a testa alta dal campo della capolista Virtus Siena, nel posticipo della settima giornata del campionato di serie C femminile. Il team di Luca Faragli, nonostante un organico incompleto, si è difeso molto contro un avversario tecnicamente più forte, perdendo per 48-38.

La formazione grossetana è partita forte, andando subito a segno con Mery Bertaccini e Clara Nunziatini, che hanno permesso di firmare 5-0 iniziale. Dopo il 7-2 firmato sempre da Bertaccini, però, la formazione senese si si è rifatta sotto ed è riuscita a chiudere in vantaggio di cinque punti la prima frazione. Con il passare delle riprese la Virtus Siena ha aumentato il ritmo e anche il vantaggio, arrivando a +12 al 30º minuto. Nell’ultimo quarto, però, nel tentativo di recuperare qualche punto le grossetani sono riuscite a limitare i danni e a chiudere a -10, un divario più che onorevole.

Soddisfatto il coach Luca Faragli: “Non era questa la partita da vincere, contro la prima della classe – commenta – abbiamo alzato molto l’intensità, lavorandoci dopo la partita di Livorno; le ragazze sono state molto aggressive sulla palla e hanno lottato su ogni pallone fino alla fine. L’importante è non aver avuto i cali di tensione delle precedenti due uscite. Tutte sono andate bene. Ci sono mancati i punti di Teresa Vallini, la nostra miglior realizzatrice, che si è sacrificata molto per la squadra”.

La Gea tornerà in campo già domani sabato sera alle 18, al Palasport di via Austria, contro la P.F. Pisa. “Ci mancheranno Borellini e D’Antoni – sottolinea Faragli – ma spero di recuperare Vannozzi e Panella. Un’altra gara impegnativa, ma se giochiamo con l’intensità di Siena possiamo anche provare a portarla a casa”.

Virtus Siena-Gea Basketball Grosseto 48-38

VIRTUS SIENA: Merrina 13, Parodi 14, Wiegard 10, Malquori 7, Pilato 2, Stefanini 2, Renzoni, Aprea, Chiaroni, Agnello, Rossi, Bacchini. All. Bricchi.

GEA GROSSETO: Nunziatini 12, Pepi, Vallini, Mery Bertaccini 6, Emma Bertaccini 8, Merlini, D’Antoni 4, Faragli 5, Benedetti 4. All. Luca Faragli.

ARBITRO: Daniele Collet di Castelnuovo Berardenga.

PARZIALI: 17-12, 29-20; 34-22