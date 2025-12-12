GROSSETO – «Degrado e abbandono» così il consigliere comunale del Pd Stefano Rosini, definisce la situazione del parco giochi situato tra via Podgora e via del Sabotino.

«Le segnalazioni ricevute e il successivo sopralluogo svolto insieme ai membri della segreteria del circolo Pace Pd hanno evidenziato una serie di criticità rilevanti: vialetti pedonali danneggiati, manto stradale in condizioni tali da costituire pericolo per pedoni e veicoli, marciapiedi privi della necessaria manutenzione, strutture del parco deteriorate, presenza di rifiuti, deiezioni canine e panchine sporche, episodi di bivacco che contribuiscono al generale stato di incuria dell’area».

«Il livello di degrado riscontrato è significativo e si protrae da tempo – prosegue Rosini –. La mancanza di manutenzione ha generato un ambiente insicuro e poco decoroso, condizione che non può essere accettata in uno spazio pubblico destinato in particolare a famiglie e bambini».

Il circolo Pace Pd rileva inoltre «l’incoerenza tra le iniziative di grande visibilità, come il recente passaggio della “fiamma olimpica”, e lo stato concreto di alcuni luoghi della città che meriterebbero maggiore attenzione e cura. Le preoccupazioni espresse dai cittadini sono legittime e fondate, e richiedono un’azione immediata da parte dell’amministrazione comunale. È necessario programmare con urgenza un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria per restituire sicurezza e decoro all’area».

«Restituire qualità e cura agli spazi pubblici significa garantire benessere, sicurezza e dignità alla nostra comunità» concludono il circolo Pace del Partito democratico e il consigliere Stefano Rosini.