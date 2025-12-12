GROSSETO – L’obiettivo dichiarato dal Circolo Pattinatori Grosseto a inizio stagione è una salvezza tranquilla, ma sabato sera alle 20,45 sulla pista Mario Parri, nel centro sportivo di via Mercurio, ai ragazzi di Massimo Mariotti, si presenta una ghiotta occasione per fare un altro balzo in avanti in classifica. I biancorossi ospiteranno il Sarzana Hockey, che li segue in classifica con tre lunghezze di ritardo. Nell’ultima partita casalinga del 2025, i grossetani proveranno a conquistare la quinta vittoria consecutiva (la sesta totale), che potrebbe garantire la qualificazione matematica ai quarti di finale di Coppa Italia e far sognare anche un piazzamento di rilievo, in modo da evitare di trovarsi subito davanti le regine Trissino e Bassano, che in questo fine settimana si giocano tra l’altro il primo posto in classifica.

Con la netta vittoria di Breganze, i Pattinatori hanno già messo insieme il bottino di punti conquistati insieme nel girone d’andata nella passata stagione, 17, e con 150 minuti ancora a disposizione possono ancora migliorare e mettere una bella ipoteca sulla salvezza diretta, visto che il Castiglione, undicesimo in classifica, ha attualmente un ritardo di ben tredici lunghezze. Saavedra e compagni, nonostante l’importante striscia di vittorie, vogliono conservare un profilo basso, fatto di umiltà, determinazione e tanto sacrificio, ma allo stesso tempo non si pongono limiti, sperando di poter contare, anche in occasione di un confronto impegnativo, come quello di sabato con il Sarzana, sul loro appassionato pubblico.

“Veniamo da un periodo più che positivo – sottolinea l’allenatore del Circolo Pattinatori, Massimo Mariotti – Nelle ultime sette giornate abbiamo perso solo a Valdagno su una punizione di prima e sappiamo come. Siamo reduci da quattro vittorie consecutive, che ci mettono in una posizione di classifica interessante, superiore anche alle aspettative”.

Mariotti mette però in guardia sui pericoli di questa sfida: “Il Sarzana è però una squadra tosta. Nell’ultimo partita ha perso in casa con il Bassano lottando fino alla fine e ha perso di un gol contro il Lodi. E’ un quintetto che ha uno zoccolo duro di esperienza, con Corona, Borsi, Xavi Rubio e tre stranieri giovani, che sono bravi tecnicamente. Chiaramente, come ha detto il presidente ligure, verranno qua per vincere, perché vogliono rientrare tra le prime otto di Coppa Italia. E noi facciamo lo stesso: tenteremo di fare risultato pieno o comunque portare punti a casa. Per evitare Trissino e Bassano nei quarti di Coppa dobbiamo vincere due gare prima della fine del girone d’andata, ma dobbiamo sempre fare un passo alla volta”.

Quelle tra Grosseto e Sarzana sono sempre state partite di ottimo livello e il bilancio complessivo degli scontri diretti è di poco favorevole ai grossetani, con sette vittorie, contro le sei dei liguri, con un solo pareggio.

Nessun assente per il Cp, che si presenterà all’appuntamento con la formazione al gran completo.