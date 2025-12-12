GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 12 dicembre 2025
Ariete positivo: la tua energia è contagiosa.
Toro calmo: giornata di piacevole stabilità.
Gemelli curioso: oggi esplori qualcosa di nuovo.
Cancro delicato: sai dire le cose nel modo giusto.
Leone, segno del giorno, sarà brillante, autorevole, entusiasta: oggi tutto gira intorno al tuo carisma.
Consiglio escursione: sali sulla Rocca di Montemassi, osserva dall’alto la campagna maremmana: il tuo spirito fiero si riconosce in quelle pietre antiche.
Vergine attenta: ma oggi anche più generosa.
Bilancia elegante: giornata ideale per coltivare relazioni.
Scorpione intenso: ma con una nota di leggerezza.
Sagittario fiducioso: oggi credi in quello che fai.
Capricorno determinato: ti dedichi a ciò che conta davvero.
Acquario stimolato: un’idea ti accende.
Pesci poetici: ma oggi riesci a comunicare con chiarezza.