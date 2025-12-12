GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 12 dicembre 2025

Ariete positivo: la tua energia è contagiosa.

Toro calmo: giornata di piacevole stabilità.

Gemelli curioso: oggi esplori qualcosa di nuovo.

Cancro delicato: sai dire le cose nel modo giusto.

Leone, segno del giorno, sarà brillante, autorevole, entusiasta: oggi tutto gira intorno al tuo carisma.

Consiglio escursione: sali sulla Rocca di Montemassi, osserva dall’alto la campagna maremmana: il tuo spirito fiero si riconosce in quelle pietre antiche.

Vergine attenta: ma oggi anche più generosa.

Bilancia elegante: giornata ideale per coltivare relazioni.

Scorpione intenso: ma con una nota di leggerezza.

Sagittario fiducioso: oggi credi in quello che fai.

Capricorno determinato: ti dedichi a ciò che conta davvero.

Acquario stimolato: un’idea ti accende.

Pesci poetici: ma oggi riesci a comunicare con chiarezza.