GROSSETO – Il Comitato per la Vita si prepara a chiudere il 2025 e inaugurare il 2026 con due appuntamenti imperdibili, confermando l’impegno che dal 1983 lo vede in prima linea nella raccolta fondi per la prevenzione, diagnosi e cura del tumore a favore dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. L’obiettivo di quest’anno è ambizioso e tecnologicamente avanzato: l’acquisto di un aggiornamento software dotato di Intelligenza Artificiale per l’apparecchio “Mim Maestro”, da donare al reparto di Radioterapia. Dance for life… per Chiara – 20 dicembre 2025.

Il primo evento è in programma sabato 20 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro Moderno di Grosseto. Si tratta di “Dance for Life …per Chiara”, il grande spettacolo organizzato dal Comitato per la Vita e dalla FA Real Dance Academy asd, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Grosseto e di Teatri di Grosseto.

Questa terza edizione è particolarmente sentita poiché dedicata alla memoria della dottoressa Chiara Cancemi, recentemente scomparsa. Indimenticabile socia e sostenitrice dell’associazione, la dottoressa Cancemi ha dedicato la sua vita professionale al Reparto di Leniterapia dell’Ospedale Misericordia.

“Mia figlia non era una grande ballerina – ha raccontato il dottor Alberto Cancemi padre di Chiara -. Era sempre stata restia a ballare anche al liceo… però questa iniziativa l’aveva molto stimolata alla partecipazione. Voleva dimostrare che, pur essendo malata oncologica, poteva partecipare con altre donne che erano state affette da tumore. Era una radioterapista che però aveva scelto la terapia palliativa. La malattia l’ha accompagnata per 13 anni, e aveva sempre voluto essere di stimolo alle iniziative di questo genere”.

“Siamo onorati di poter condividere di nuovo questa bellissima esperienza – dichiarano Michele Boschi e Barbara Grifoni -, titolari della scuola di ballo, entusiasti di replicare il tutto esaurito degli scorsi anni. “Ci lega un affetto e un’amicizia profonda con il Comitato, di cui condividiamo lo spirito e gli obiettivi portati avanti da oltre 40 anni. Sul palco del Moderno porteremo la nostra arte, la danza, come grande veicolo di comunicazione e solidarietà”.

“Siamo felicissimi di collaborare nuovamente con la FA Real Dance Academy – afferma il presidente del Comitato per la Vita, Oreste Menchetti -, una scuola di professionisti e persone meravigliose che hanno a cuore la città e i pazienti che affrontano percorsi di cura complessi. Siamo orgogliosi di realizzare eventi di questa portata che ci permettono di diffondere i nostri obiettivi a un pubblico sempre più vasto. Un grazie di cuore a Michele, Barbara e a tutti i ballerini. Si ringraziano i Vigili del fuoco per il servizio svolto, il Comune di Grosseto e Sistema Srl per il patrocinio e la collaborazione”.

Vicinanza alle iniziative del Comitato per la vita è stata espressa dall’assessore del Comune di Grosseto Luca Agresti e dal consigliere provinciale Valentino Bisconti.

Il denaro raccolto servirà per contribuire all’acquisto di nuove strumentazioni mediche.

“L’obiettivo – afferma il presidente del comitato scientifico l’oncologo Roberto Dottori – è l’implementazione del software della strumentazione donata due anni fa. Un nuovo pacchetto comprensivo di sviluppo dell’intelligenza artificiale. Un passo ulteriore perché i trattamenti devono tenere il passo. A Grosseto malati oncologici devono poter fare quel che si fa altrove. L’aggiornamento costa 60mila euro. Ma ci sono anche tante altre iniziative che vengono sostenute dal Comitato per la vita: il ballo, il corso di trucco, quello di yoga che sono fondamentali per ridurre lo stress cosa che fa parte della cura dei pazienti”.

“Questa donazione – afferma la dottoressa Francesca Rossi di radioterapia – ci consentirà di gestire le immagini provenienti da vari strumenti diagnostici e di costruire un piano personalizzato per ogni paziente, tutelando gli organi sani, potremo valutare meglio la sovrapposizione di farmaci e dosi e velocizzare la risposta alle richieste dei pazienti”.

Info e Prevendita Biglietti:

• Presso FA DANCE (Strada Barbanella Vecchia): martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00.

• Presso la Sede del Comitato (Via Varese 22): Lun/Gio/Ven 9:30-13:00 e Mar/Mer 15:30-19:00. Contatti telefonici: 333 2013184 (Claudia), 0564 407429 (Sede), 349 3915432 (Oreste).

• LA BEFANA VOLANTE-4-5 GENNAIO 2026

Pochi giorni dopo ma passando al nuovo anno, domenica 4 e lunedì 5 gennaio 2026 torna in Piazza Dante lo storico evento della Befana Volante. Un appuntamento attesissimo da grandi e piccini che, come da tradizione, anticipa l’Epifania animando il cuore della città.

Domenica 4 gennaio 2026

• Ore 10:00 – In piazza Dante i Componenti e i Volontari del Comitato per la Vita odv inizieranno l’allestimento del gazebo adibito alla consegna ad offerta delle calze della befana

Domenica 5 gennaio 2026

La piazza diventerà un cuore pulsante di festa con un programma ricchissimo. Sarà possibile acquistare a offerta le calze della Befana, preparate con amore dalle volontarie del Comitato e stracolme di dolciumi.

• Ore 15:00 – Grazie alla spettacolare collaborazione con i Vigili del Fuoco, la “simpatica nonnina” regalerà emozioni uniche calandosi in volo da Palazzo Aldobrandeschi, sede della Provincia.

• portando dolciumi e un momento di spensierata allegria ai piccoli degenti dell’ospedale.

• Ore 18:00 – Piazza Dante si animerà con i canti popolari del gruppo folcloristico locale “Briganti di Maremma”.

Nota importante: In caso di pioggia, per non deludere i più piccoli, la consegna delle calze si sposterà presso la pista di pattinaggio ATL Il Sole in via Leoncavallo.

Un ringraziamento speciale a chi rende possibile questa giornata:

• La Provincia di Grosseto (per la concessione di Palazzo Aldobrandeschi);

Il Comune di Grosseto (per il patrocinio);

• Vigili del Fuoco (fondamentali per la discesa della Befana);

• Usl Toscana Sud Est – Reparto Pediatria Ospedale di Grosseto;

• Briganti di Maremma (i Cantori);

• La Cattedrale di Grosseto

• Cisom di Grosseto – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (presenti con volontari e defibrillatore BLSD);

• Associazione Nazionale Polizia di Stato di Grosseto (per il supporto alla sicurezza della piazza);

• Atl Il Sole Pattinaggio e il signor Franco Gazzillo (per la disponibilità della location in caso di maltempo).