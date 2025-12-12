GROSSETO – Presieduto dal prefetto Paola Berardino, il 9 dicembre si è riunito in Prefettura il consiglio territoriale per l’Immigrazione, convocato per esaminare l’aggiornamento del Piano territoriale degli interventi per la gestione del fenomeno migratorio nella provincia e per approfondire il tema del caporalato, anche alla luce dei diversi contributi forniti dagli attori in occasione dell’aggiornamento del Piano.

Nel corso della riunione, sono stati illustrati i molteplici aggiornamenti apportati al piano, tramite un lavoro condiviso tra istituzioni, enti locali e realtà del terzo settore e sono stati individuati taluni bisogni prioritari del territorio, quali il potenziamento della formazione linguistica per i soggetti stranieri e il rafforzamento dello Sportello Unico Immigrazione.

È stato inoltre dedicato ampio spazio al tema del caporalato, per il quale i rappresentanti sindacali e del terzo settore hanno segnalato criticità diffuse nel lavoro agricolo, accentuate dal ruolo delle cosiddette “agenzie senza terra”, nonché le difficoltà di trasporto e alloggio che espongono i lavoratori stranieri a situazioni di vulnerabilità.

La Prefettura ha confermato l’intenzione di costituire un gruppo di lavoro dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo e importanti sono stati anche i contributi sul tema forniti dalla Provincia che ha proposto un coordinamento con i Comuni e i Cpia per facilitare l’accesso dei richiedenti asilo alla formazione linguistica e dell’Ance che ha illustrato un progetto avviato in Tunisia – in collaborazione con il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture – per la formazione di lavoratori potenzialmente inseribili nel tessuto produttivo nazionale, come possibile soluzione strutturale.

A conclusione della riunione, il prefetto Berardino ha ringraziato i partecipanti per la qualità del confronto, sottolineando l’importanza della collaborazione interistituzionale e della disponibilità a lavorare in sinergia per la definizione delle azioni prioritarie per il territorio.