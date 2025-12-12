GROSSETO – Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello, è l’ospite della nuova puntata de “Il tempo di un caffè” de Il Giunco. Con lui abbiamo parlato del Capodanno e dei principali interventi che stanno interessando il territorio.

Casamenti annuncia un Capodanno “stellare”: «Quest’anno abbiamo investito molto – spiega – per regalare alla città e ai visitatori un grande evento. Avremo tanti artisti e ospiti, tra cui Marco Melandri, oggi DJ molto affermato, e lo Zoo di 105 con Paolo Noise e Gianni Mele. Inoltre ci sarà un brindisi in piazza offerto dall’amministrazione comunale». Un ringraziamento particolare va alla società Lux Event, che collabora da tempo con il Comune.

Il sindaco parla poi dei lavori pubblici in corso: «La nuova scuola elementare di Albinia è un grande successo, un progetto su cui abbiamo lavorato tanti anni. Ma stiamo portando avanti altri interventi: il nuovo asilo nido di Orbetello Scalo, i lavori esterni del palazzetto dello sport, già ristrutturato internamente, e due progetti fondamentali: la nuova piazza delle Regioni ad Albinia e il rifacimento del corso Italia a Orbetello».

Guardando al 2026, Casamenti sottolinea l’importanza del nuovo piano operativo: «È in fase conclusiva, dopo un percorso lungo che ha seguito l’approvazione del piano strutturale. All’interno del piano ci sono circa 100 milioni di investimenti tra pubblico e privato. Siamo in dirittura d’arrivo: spero di portarlo in Consiglio comunale a gennaio per la ratifica finale. È uno strumento fondamentale per lo sviluppo, l’economia e i posti di lavoro sul territorio».

