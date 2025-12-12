GROSSETO -Il Liceo Classico Carducci Ricasoli, come da tradizione, ha celebrato la Notte nazionale del Liceo classico, questa volta dedicata al tema “Mediterraneo/Mediterranei: mare in mezzo alle terre, terre in mezzo al mare”.

Il programma culturale ha coinvolto studenti e docenti e ha permesso di mostrare i molteplici talenti degli allievi che si sono confrontati con letteratura, teatro e cinematografia.

L’evento, introdotto da un saluto della dirigente Giorgia Ricci e del professor Claudio Ronconi, è stato presentato da Michele Giovagnoli.

Durante il pomeriggio si sono alternate letture in lingua originale e in traduzione di grandi autori come Leopardi, Quasimodo, Foscolo e Pavese, la proiezione di cortometraggi realizzati dagli studenti e spettacoli teatrali (La Sirenetta in lingua inglese con gli alunni del biennio e Novecento con la 4B).

Non sono mancati momenti di riflessione, con interventi e approfondimenti a cura dei ragazzi del triennio.

«La manifestazione» afferma l’istituto «ha rappresentato un’occasione preziosa per valorizzare il patrimonio umanistico e l’impegno creativo degli studenti, rafforzando il senso di comunità e appartenenza al mondo del liceo classico».

Il Liceo Classico e i Licei Scientifico del Polo Aldi saranno di nuovo aperti al pubblico sabato 13 dicembre a partire dalle ore 15, in occasione dell’open day