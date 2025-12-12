GROSSETO – Ieri, 11 dicembre, il congresso della Uil Pa Vigili del Fuoco di Grosseto ha confermato all’unanimità segretario provinciale del sindacato Sergio Rubegni.

L’assistente-capo dei Vf in servizio presso il comando di Grosseto è stato inoltre confermato vice segretario del consiglio regionale della Toscana, nel congresso che si è svolto oggi a Firenze.

Si è concluso, infatti, oggi il programma dei congressi provinciali e regionali previsti per l’elezione del nuovo consiglio e del segretario della Toscana del sindacato Uil Pa Vigili del fuoco, in vista del prossimo congresso nazionale, in programma a Reggio Calabria dal 20 al 22 gennaio 2026 che vedrà l’elezione del nuovo consiglio e del nuovo segretario generale.

Ieri il congresso provinciale di Grosseto ha rinnovato la fiducia al segretario uscente Sergio Rubegni, e questa mattina Massimo Sonetti, in servizio presso il comando Vf di Pisa, è stato confermato segretario regionale del sindacato in Toscana.

“Sono onorato e riconoscente per la fiducia che mi è stata rinnovata, le elezioni si sono svolte rispettando le modalità previste dal regolamento congressuale, i segretari provinciale e regionale sono stati eletti all’unanimità, ciò testimonia l’ampio consenso per la linea politica e programmatica tracciata dalle segreterie uscenti” ha dichiarato Rubegni.

Si ringraziano per la collaborazione gentilmente fornita nell’organizzazione dei congressi: il consigliere nazionale Uil Pa Vigili del fuoco Cristina Cini, il segretario provinciale della Uil Pa di Grosseto Marco Mannelli e Mario Gaddini per la Uil Pa di Pisa.