GROSSETO – Il Lions Club Grosseto Host presenta l’edizione 2025 del Trofeo di Natale, in programma sabato 13 dicembre, alle 16.30, presso lo Stadio Carlo Zecchini. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Finanzia & Friends Team e Lux Events, con il patrocinio della Provincia di Grosseto e del Comune di Grosseto, unisce ancora una volta sport, beneficenza e partecipazione collettiva.

Il ricavato della manifestazione, a ingresso a offerta, sarà interamente devoluto al reparto di Pediatria dell’Ospedale Misericordia, contribuendo al sostegno delle attività e delle necessità dei piccoli pazienti.

“Il Trofeo di Natale è una tradizione che unisce lo sport allo spirito di servizio che da sempre caratterizza la nostra associazione,” dichiara il presidente del Lions Club Grosseto Host Avv. Andrea Coscarelli – “Scegliere di destinare il ricavato alla Pediatria dell’Ospedale Misericordia significa investire sul futuro della nostra comunità ed essere vicini a chi, soprattutto in un periodo come quello natalizio, affronta momenti delicati. Ringrazio le istituzioni, le società sportive e tutti i partner che, con il loro contributo, rendono possibile questo evento”.

A sfidarsi nel triangolare di beneficenza saranno la squadra dell’amministrazione Comunale di Grosseto e G.S. Polizia Municipale Grosseto, la Nazionale Italiana Sacerdoti e Lions Grosseto Host – Finanzia & Friends Team.

Dalle 14.30 prenderà il via anche il Trofeo Nilo Palazzoli, dedicato alle categorie giovanili Primi Calci e Piccoli Amici, con la partecipazione di numerose società sportive: US Grosseto 1912, Prosoccer Lab, ACD Roselle, ASD Invictasauro, ASD Nuova Grosseto, CS Funiñò.