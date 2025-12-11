GROSSETO – Ancora un mezzo pesante incastrato nel sottopasso tra via Caravaggio e piazza La Marmora. È accaduto questa mattina, giovedì 11 dicembre, intorno alle 10.30, quando un camion ha tentato di attraversare il passaggio sottostante rimanendo bloccato a causa dell’altezza limitata.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale per mettere in sicurezza l’area, regolare il traffico e coordinare le operazioni di rimozione del mezzo. Il camion è stato liberato nel giro di poco tempo grazie all’intervento di un carroattrezzi specializzato.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma l’incidente ha provocato inevitabili disagi alla circolazione: via Caravaggio è stata temporaneamente chiusa al traffico e si sono formate lunghe code nelle strade limitrofe, soprattutto nelle ore di punta del mattino.

L’episodio riaccende l’attenzione sui problemi del sottopasso, già in passato teatro di incidenti simili.