FOLLONICA – “Anche quest’anno, con il Natale alle porte, noi mamme di Biglie Sciolte Aps ci ritroviamo a prepararci per qualcosa che per noi non è solo una raccolta fondi, ma un modo per sentirci comunità, vicinanza, famiglia allargata”. Così le mamme dell’associazione Biglie Sciolte annunciano che saranno presenti domenica 14 dicembre in piazza Sivieri (via Roma).

“Negli ultimi due anni ci sono stati regalati sorrisi, abbracci, parole buone, acquistando le nostre stelle di Natale, e quest’anno abbiamo deciso di aggiungere una piccola novità che per noi vale davvero tanto. Domenica 14 dicembre saremo in via Roma (come sempre con un sorriso grande) per la nostra raccolta fondi. Oltre alle amate stelle di Natale, ci saranno anche le nostre nuovissime palline blu con il logo di Biglie Sciolte. Un piccolo simbolo da portare a casa o da regalare ma soprattutto un grande gesto. Sono un po’ il nostro modo di dire ‘Grazie per esserci accanto’ e ‘Continuiamo a camminare insieme'”.

“Aspettiamo tutti, anche solo per un saluto, una chiacchiera o un sorriso – concludono -. Ogni offerta, piccola o grande, fa la differenza. E soprattutto ci fa sentire meno soli”.

L’associazione si rivolge a tutti con particolare riguardo ai minori che presentano caratteristiche di atipicità psicologica, neurologica e fisica, per offrire innanzitutto sostegno alle famiglie, rafforzando ed ampliando la rete di supporto presente nel territorio, rendendo facilmente fruibili tutte le informazioni utili ad intraprendere un percorso personalizzato di tipo socio-sanitario ed educativo. Biglie Sciolte si impegna inoltre ad aiutare chi vi si rivolge a superare lo stato di bisogno e di emarginazione e ad offrire momenti di svago e intrattenimento per i piccoli e le loro famiglie, cercando o creando spazi consoni alle esigenze di tutti.