MILANO – “Le società di capitali italiane registrano una crescita significativa su ricavi e redditività, confermando il rafforzamento del tessuto produttivo nazionale”. L’inchiesta condotta da Industria Felix Magazine, quadrimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, evidenzia una struttura dominata da micro e piccole imprese, ma dove medie e grandi aziende, pur numericamente inferiori, generano quote rilevanti di valore aggiunto.

Tra le quindici aziende partecipate a maggioranza pubblica premiate c’è anche Sistema Srl, la partecipata del Comune di Grosseto: “L’attribuzione da parte di Industria Felix di questo prestigioso riconoscimento ci deve rendere tutti orgogliosi del lavoro svolto dalla Società – commenta Amedeo Vasellini, presidente del Consiglio di Amministrazione di Sistema -. I risultati dell’indagine collocano la nostra azienda nel novero delle società più competitive in Italia, che hanno contribuito alla crescita e al rafforzamento del tessuto produttivo nazionale. Il premio deve rappresentare uno stimolo per continuare a far bene, con un rinnovato slancio, verso le sfide che ci attendono, unitamente al nostro socio Comune di Grosseto. Mi preme evidenziare che, per quanto riguarda la categoria delle società a maggioranza pubblica, sono solo 15 le imprese premiate e ciò impreziosisce, ancora di più, il nostro risultato. Infine un plauso al direttore Paolini ed a tutto il personale che ha contribuito al raggiungimento del risultato”.

“Con grande soddisfazione apprendiamo che, per il secondo anno consecutivo, Sistema srl è tra le 124 aziende più competitive d’Italia per performance gestionali e affidabilità finanziaria – prosegue Alberto Paolini, direttore generale -.

Aver ottenuto il premio Industria Felix, per due anni consecutivi, testimonia che il lavoro di Sistema prosegue sul binario giusto e la solidità dimostrata è frutto di politiche aziendali durevoli. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato eccellente: gli amministratori della società, tutti i dipendenti fino all’ultimo dei collaborati, ed il Comune di Grosseto in qualità di socio unico di Sistema”.

Come rileva l’indagine di Industria Felix, sul piano territoriale “il Nord si conferma area trainante, seguito da un Centro stabile e da un Mezzogiorno in miglioramento, con una distribuzione equilibrata che contribuisce alla resilienza complessiva del Paese. Tra i settori più performanti emergono manifattura specializzata, servizi avanzati e filiere tecnologiche, che mostrano incrementi significativi nella marginalità e nella solidità finanziaria. La crescita e la redditività complessive indicano un sistema in consolidamento, capace di reagire con efficacia alle fasi cicliche. Industria Felix Magazine rileva come dinamismo settoriale, vitalità delle pmi e tenuta territoriale costituiscano oggi leve decisive della competitività italiana”.

I dettagli dell’inchiesta, basata sul consuntivo dei bilanci dell’anno fiscale 2023 (Ifm è tra i primi a farlo), sono stati presentati giovedì 11 dicembre a Milano a Palazzo Mezzanotte durante il 67° evento Industria Felix, 6a edizione nazionale de “L’Italia che compete”, in un evento esclusivo durante il quale saranno premiate le 124 aziende più competitive d’Italia: performanti a livello gestionale e affidabili finanziariamente.

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, Ac Industria Felix, con la media partnership di Askanews, le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Elite, M&L Consulting Group, EpyonVivida e, considerata la numerosa partecipazione, è stato suddiviso in due sessioni presentate da Maria Soave e

Elisa Isoardi. All’evento gli imprenditori e i top manager delle 124 imprese premiate e numerosi ospiti: alcuni dei componenti del Comitato scientifico di Industria Felix, il docente dell’Università Cattolica Francesco Lenoci, l’imprenditore Filippo Liverini e il dottore commercialista Michele Chieffi, per Cerved il ceo Luca Peyrano e la models lab officer Natalia Leonardi, per Banca Mediolanum il direttore dell’Investment banking Diego Selva, il responsabile origination Marco Gabbiani e i banker Monica Lanzi, Valentina e Massimo Lattanzi, Francesco e Federico Mecca, Francesco Tei, per Elite (Gruppo Euronext) l’ad Marta Testi e i sales e relationship manager Tommaso Tabellini, Daniele Callegher, Antonio Pellè e Andrea Magenes, per M&L Consulting Group i partner e co-founder Valerio Locatelli e Alessandro Mattii, la partner Silvia Ravani e i consultant Biancamaria Prete e Giancarlo Marengo, per EpyonVivida i soci Angelo Conte, Pietro De Ceglie, Luigi De Lillo e Cesare Zanotto, il segretario dell’Associazione culturale Industria Felix, l’avvocato Pasquale La Pesa.

Tra le 124 imprese premiate, fatta eccezione per le società partecipate a maggioranza pubblica, emergono sanità e turismo tra i più gettonati.