FOLLONICA – Il Comune ha emesso un’ordinanza per l’abbattimento e la sostituzione di alcuni alberi ad alto fusto, a seguito di un’indagine sullo stato vegetativo degli alberi in aree pubbliche.

“L’intervento si è reso necessario dopo che le visite ispettive periodiche hanno evidenziato segni evidenti di deperimento in quattro piante situate in zone ad alta frequentazione, praticamente secche – dicono dal Comune -: tre pini, lungo la banchina stradale e lo spartitraffico di via Bassi, in prossimità di una fermata degli autobus e di un cedro, collocato all’interno del giardino scolastico della scuola di via Varsavia“.

“Gli alberi in questione presentano gravi attacchi da insetti e necessitano di rimozione immediata per prevenire rischi alla pubblica incolumità, data la loro ubicazione in luoghi densamente frequentati – dice l’assessore al Verde Sandro Marrini -. La sicurezza dei cittadini e la salute del nostro patrimonio arboreo sono priorità assolute. A fronte delle chiare indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario della Regione Toscana, che hanno accertato i gravi attacchi da insetti, abbiamo agito per procedere alla rimozione degli esemplari pericolanti in via Bassi. Non è un semplice abbattimento, ma ne seguirà un intervento di sostituzione: ogni albero rimosso sarà rimpiazzato e verrà effettuato un trattamento di cura sulle piante vicine per proteggerle”.

Saranno messi a dimora: tre nuovi alberi adulti, accompagnati da un piano arbustivo, nell’area verde adiacente a via Bassi, e anche un nuovo albero adulto nel giardino scolastico di via Varsavia.

“In via precauzionale e preventiva – conclude l’Amministrazione comunale – verrà inoltre eseguito un trattamento endoterapico su dieci piante, anch’esse situate tra la banchina e lo spartitraffico di via Bassi, per proteggerle da potenziali attacchi e preservarne la salute. Il Comune di Follonica ribadisce il proprio impegno per la tutela del verde pubblico e la sicurezza dei cittadini, agendo tempestivamente in base ai riscontri tecnici per garantire un ambiente urbano sano e sicuro”.