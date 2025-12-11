SCARLINO – Il gruppo consiliare Scarlino nel Cuore ha presentato una mozione per l’istituzione di una Commissione consiliare temporanea dedicata alle politiche ambientali, con l’obiettivo di affrontare in maniera strutturata e trasparente le principali questioni che interessano il territorio.

“La richiesta nasce dalle recenti notizie relative agli sviluppi della Piana del Casone, alle trasformazioni societarie delle aziende che vi operano e allo slittamento degli investimenti annunciati da Iren, elementi che rendono necessario un approfondimento puntuale e un monitoraggio costante da parte del Consiglio comunale – dichiara Scarlino nel Cuore -. Un aspetto rilevante sottolineato nella mozione è che, nel corso della precedente legislatura e anche in quella attuale, tutti i gruppi consiliari hanno sempre dimostrato volontà di collaborazione nell’assumersi la responsabilità delle decisioni su questioni che riguardano la tutela delle attività economiche, dei posti di lavoro e della salute del territorio. L’istituzione della Commissione intende proprio valorizzare questo spirito di cooperazione, creando uno spazio dedicato al confronto e all’approfondimento”.

“Di fronte a scenari complessi e in continua evoluzione, riteniamo fondamentale che il Consiglio comunale possa lavorare in modo condiviso, informato e responsabile – dichiarano i consiglieri proponenti Luca Niccolini, Marco Vichi e Roberto Maestrini -. La Commissione rappresenta l’occasione per affrontare con maggiore competenza e trasparenza tutte le questioni ambientali strategiche per Scarlino».

Durante il Consiglio comunale del 9 dicembre 2025, il gruppo Scarlino nel Cuore aveva già presentato la proposta, riscontrando la disponibilità del sindaco a sostenerla. Con la mozione ora formalizzata, il gruppo chiede di procedere rapidamente alla costituzione della Commissione.

«La tutela dell’ambiente e lo sviluppo del nostro territorio sono responsabilità condivise, che richiedono dialogo e una visione comune – conclude il gruppo -. Siamo certi che tutte le forze politiche sapranno contribuire con serietà e impegno ai lavori della Commissione, nell’interesse della nostra comunità».