GROSSETO – Domenica 14 dicembre alle 9 a Grosseto l’appuntamento è con la solidarietà.

Partiranno dal centro della città a sostegno di Insieme in rosa onlus la biciclettata e la camminata adatte a tutti, per condividere bellezza, movimento e un messaggio d’amore verso la nostra comunità.

Il programma prevede alle 9 il ritrovo al salone B.Rush eco hair beauty di Stefania Rustici, colazione, iscrizione e raccolta fondi. Alle 10 partirà la pedalata in amicizia aperta a tutti, con i Ciclostorici maremmani e la Fiab Grosseto ciclabile, attraversando le Mura fino al ponte dell’Ombrone.

Alle 10:30 via al trekking urbano a cura di Lola Canton. «Un percorso affascinante nel cuore di Grosseto, – racconta l’organizzatrice – tra vicoli, mura medicee e scorci storici, per scoprire insieme la città in un modo lento, consapevole e solidale». Alle 12:30 è previsto il rientro con aperitivo, scambio di auguri con gadget e strenna natalizia per tutti i partecipanti.

Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Insieme in rosa onlus. Per info e pre-iscrizioni: 339 4601627 Stefania.