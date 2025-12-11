GROSSETO – Nuova udienza oggi alla corte d’assise del tribunale di Grosseto per il processo ai tre imputati per il rapimento e l’omicidio del corriere Nicolas Matías Del Rio, assassinato sull’Amiata per rubargli il carico: 500mila euro di borse Gucci.

I tre imputati sono Klodjan Gjoni (34 anni, albanese, assistito dagli avvocati Riccardo Lottini e Alessio Bianchini), Emre Kaja (29 anni, turco, assistito dall’avvocato Romando Lombardi) e Ozgur Bozgurt (44 anni, di origine turca, assistito dagli avvocati Massimiliano Arcioni e Claudio Cardoso).

Oggi era attesa la deposizione di Klodjan Gjoni, che doveva chiarire alcuni dichiarazioni spontanee rilasciate e in cui spostava la data della morte del corriere dal 23 al 24 maggio. Il corriere era stato rapito il 22 maggio, tenuto prigioniero in un sottotetto, poi ucci so e gettato in un pozzo.

Le dichiarazioni di Gjoni avrebbero alleggerito la posizione di Emre Kaja, che ha sempre detto di aver preso parte al rapimento e all’occultamento di cadavere ma non all’omicidio.

Purtroppo però Gjoni non si è presentato in aula (avrebbe dovuto essere scortato dai secondini da Regina Coeli dove è recluso) e alle 10 di questa mattina ha rinunciato a comparire in aula.

Cè’ da capire cosa sia successo, se ci abbia ripensato rispetto alla deposizione che avrebbe dovuto rilasciare, o se invece ci sia stato solo un disguido di qualche genere.

Nulla di fatto dunque, l’udienza, che si doveva tenere davanti ai giudici Sergio Compagnucci e Agnieszka Karpinska e ai giudici popolari, è stata rinviata al 14 gennaio.