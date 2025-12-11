GROSSETO – Uno spettacolo suggestivo. La fiamma olimpica di Milano Cortina ’26 è passata in città generando entusiasmo e grande partecipazione.

Molte centinaia i grossetani che hanno accompagnato il percorso del simbolo per eccellenza dei Giochi.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha salutato il passaggio dei tedofori in piazza del Duomo, a ridosso del Municipio. “È stata un’emozione unica. Le Olimpiadi di Milano Cortina ’26 sono un’opportunità enorme per tutto il Paese. La fiamma olimpica è sinonimo di amore, fratellanza, unione tra i popoli: assistere da vicino al suo passaggio è un’esperienza davvero preziosa che, ne sono certo, in molti porteranno nel loro cuore”.

Il sindaco Vivarelli Colonna e il comandante della Municipale Alessio Pasquini hanno poi espresso il loro plauso alle donne e agli uomini della Polizia locale “Per il prezioso lavoro di supporto svolto, come sempre, con attenzione e assoluta premura. Così come vogliamo ringraziare tutti i volontari della Protezione civile che hanno preso parte all’evento”.

Entusiasta anche l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi. “Per ragioni di lavoro in Parlamento sono stato costretto a restare a Roma, non ho quindi potuto prendere parte all’evento in presenza, ma posso assicurarvi che sono stato lì, tra la mia gente e nella mia Grosseto, con tutto me stesso. Il passaggio della fiamma olimpica è un momento storico, preziosissimo frammento che incarna anche valori fatti di cultura, società, tradizione. Sono davvero lieto che il capoluogo maremmano sia stato inserito nel circuito di passaggio di questo fantastico simbolo di pace e sport”.

