GROSSETO – Straordinario Tommaso Mancini. Il giovane ballerino grossetano si è confermato per il terzo anno consecutivo Campione del Mondo nella specialità di Salsa shine e per il quarto nella specialità Bachata Shine, Adult singolo maschile all’evento planetario di danze caraibiche ad Istanbul.

Tommaso ha presentato, durante i turni di finale, due show di altissimo valore tecnico ed interpretativo, strappando applausi da parte del pubblico presente e punteggi elevati da parte dei giudici internazionali.

Insieme alla ballerina Aurora Tomassi, di Cassino, si sono classificati al secondo posto nella disciplina Salsa on 1 Adult di coppia, mancando l’oro per pochissimi centesimi nella valutazione finale; in più un buon quarto posto nella disciplina Bachata Adult di coppia.

Ad appena vent’anni, Mancini si sta confermando ai vertici della danza caraibica internazionale dimostrando grande professionalità e preparazione agonistica, tanto da ricevere i complimenti della stessa WDSF per le sue performance. Attualmente si allena alla scuola di ballo “Robert Fashion Dance” a Roccasecca, in provincia di Frosinone, del pluripremiato maestro Roberto Bianchi; oltre agli allenamenti agonistici, per Tommaso anche l’impegnativo corso di laurea in Scienze della moda e del costume, all’Università La Sapienza di Roma.