GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 11 dicembre 2025
Ariete impaziente: oggi serve ascoltare.
Toro razionale: giornata adatta per prendere decisioni.
Gemelli stimolato: ricevi notizie inaspettate.
Cancro profondo: ma oggi riesci a mantenere lucidità.
Leone autorevole: ma oggi lascia spazio al dialogo.
Vergine rigorosa: ma pronta ad ascoltare nuove proposte.
Bilancia pacata: sai gestire con grazia ogni discussione.
Scorpione, segno del giorno, sarà intenso, intuitivo, trasformativo: oggi comprendi quello che gli altri non vedono.
Consiglio escursione: esplora i sentieri del Parco Archeologico Città del Tufo a Sovana, tra tombe etrusche e silenzi millenari: profondità e mistero ti accompagnano.
Sagittario vivace: ma meglio rallentare i ritmi.
Capricorno metodico: oggi porti a termine un impegno importante.
Acquario ispirato: ma oggi meno impulsivo.
Pesci concentrati: oggi sai unire intuito e ragione.