GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 11 dicembre 2025

Ariete impaziente: oggi serve ascoltare.

Toro razionale: giornata adatta per prendere decisioni.

Gemelli stimolato: ricevi notizie inaspettate.

Cancro profondo: ma oggi riesci a mantenere lucidità.

Leone autorevole: ma oggi lascia spazio al dialogo.

Vergine rigorosa: ma pronta ad ascoltare nuove proposte.

Bilancia pacata: sai gestire con grazia ogni discussione.

Scorpione, segno del giorno, sarà intenso, intuitivo, trasformativo: oggi comprendi quello che gli altri non vedono.

Consiglio escursione: esplora i sentieri del Parco Archeologico Città del Tufo a Sovana, tra tombe etrusche e silenzi millenari: profondità e mistero ti accompagnano.

Sagittario vivace: ma meglio rallentare i ritmi.

Capricorno metodico: oggi porti a termine un impegno importante.

Acquario ispirato: ma oggi meno impulsivo.

Pesci concentrati: oggi sai unire intuito e ragione.