ALBERESE – Sarà possibile seguire anche in diretta streaming, sul canale YouTube del Parco della Maremma, l’incontro dal titolo “La ricerca scientifica nei parchi regionali della Toscana”, che si svolgerà domani, venerdì 12 dicembre, al Granaio lorenese di Spergolaia (Alberese, Grosseto) nel Parco della Maremma. Un evento organizzato con il sostegno della Regione Toscana, dei Parchi regionali della Toscana, del Parco della Maremma, del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e il Parco delle Alpi Apuane Unesco Global Geopark.

Per guardare la diretta basterà andare sul canale YouTube del Parco, o digitare il link https://www.youtube.com/live/z9YKB1dNQjM, a partire dalle ore 10.15 quando l’evento si aprirà con i saluti istituzioni della Regione Toscana e dei presidenti dei tre parchi, seguiti dai presidenti dei Comitati scientifici e, subito dopo, dalla presentazione delle ricerche scientifiche svolte nei tre parchi che andranno avanti per tutta la mattina.

Dopo la pausa pranzo, si continuerà con le presentazioni, passando al Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Daniela Ciccarelli, dell’Università di Pisa, racconterà “Gli habitat dunali del Parco di San Rossore: tra rischio costiero, monitoraggio della vegetazione e principali fattori di minaccia”, mentre Marco Apollonio dell’Università di Sassari parlerà di “Daini e lupi a San Rossore fra il 1983 e il 2025”. Chiuderà Gianni Bedini, dell’Università di Pisa, con “Dal progetto Embrace una flora aggiornata del Parco: strumento di ricerca, monitoraggio, gestione e divulgazione”.

Alle 15.30 circa, interverrà la Regione Toscana con Leonardo Petri, funzionario con nel settore tutela della natura e del mare, mentre alle ore 16, invece, spazio alla tavola rotonda coordinata da Simone Rusci, presidente del Parco regionale della Maremma, insieme ai presidenti dei comitati scientifici e dei vari parchi regionali, sul “Ruolo della ricerca scientifica nei parchi regionali della Toscana, coordinamento delle attività dei tre comitati scientifici, possibilità di esportazione dei dati e dei risultati gestionali al di fuori delle aree protette, supporto della Regione Toscana nelle attività di ricerca e monitoraggio”. Verso le ore 17 è prevista la fine dei lavori, con il saluto da parte dei direttori dei tre parchi regionali.

Per informazioni è possibile scrivere a: [email protected]