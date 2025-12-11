GROSSETO – Sono stati ricevuti oggi in Prefettura dal prefetto Paola Berardino i nuovi componenti del consiglio provinciale dei “maestri del lavoro” di Grosseto, recentemente nominati per il quadriennio 2026–2029.

Nel corso dell’appuntamento è stato ufficialmente presentato al prefetto il nuovo console provinciale appena eletto, il maestro del lavoro Doriano Gistri, la cui nomina diverrà pienamente operativa dal gennaio 2026 fino a dicembre 2029. Il nuovo console Gistri subentrerà al maestro del lavoro Maurizio Graziano Favilli che al termine del proprio mandato è stato insignito del titolo di console emerito in riconoscimento dell’impegno e del contributo offerto all’attività del consolato provinciale.

«L’incontro – afferma la Prefettura – ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle attività e sul ruolo del Consolato provinciale nell’ambito della promozione del valore del lavoro e della formazione delle giovani generazioni. Il prefetto ha espresso apprezzamento per l’attività svolta dal Consolato e per il valore delle iniziative portate avanti da tutto il corpo dei maestri del lavoro in questi anni, rivolgendo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo console».