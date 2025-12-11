CASTEL DEL PIANO – Da alcuni giorni la zona delle Ciaccine e del Fosso degli ebrei, a Castel del Piano, è stata presa di mira dai ladri.

A raccontarlo un cittadino che dice «Non è la prima volta, dall’8 dicembre poi sono stati più di uno i furti anche con i proprietari dentro casa» racconta precisando di risiedere nella zona di via della Montagna per cui richiede «maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine».

«Dallo scorso aprile era stata promessa dal Comune di Castel del Piano l’istallazione di telecamere nelle zone periferiche, ma non e stato ancora fatto nulla. Non possiamo stare sempre con l’ansia e la paura che qualcuno ti entri in casa».