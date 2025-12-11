MASSA MARITTIMA – Il Comune avvisa che dal 12 gennaio 2026 tutti i resti ossei derivanti dalle esumazioni effettuate dal 2017 fino al 2024 verranno collocati nell’ossario comune, come previsto dalla normativa.
Restano esclusi dal presente avviso i resti delle salme esumate nel 2025. Gli utenti interessati potranno visionare l’elenco dei defunti esumati presso l’Ufficio Edilizia Privata –Amministrazione del Patrimonio.
Allo stesso Ufficio potranno chiedere informazioni o chiarimenti secondo questi riferimenti e orari:
Lunedì ore 10-12
Martedì ore 15-17
Mercoledì chiuso
Giovedì 15-17
Venerdì ore 10-12
Geometra Michele Mori, responsabile del procedimento telefono 0566 906275, [email protected]
Dottoressa Sandra Poli, telefono 0566/906256 [email protected]. L’avviso completo si può trovare sul sito del Comune di Massa Marittima.