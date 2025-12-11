GROSSETO – È iniziato con una mattinata all’insegna dell’educazione ambientale e della scoperta del territorio il progetto “Scopriamo Grosseto. Le radici del nostro futuro”, promosso dalla Fondazione Grosseto Cultura e dal Comune di Grosseto, attraverso l’assessorato all’Istruzione. La prima tappa si è svolta presso la centrale idroelettrica del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, a San Martino, con la partecipazione attiva di cinquanta alunni delle scuole primarie. Questa puntata di “Difendiamo il territorio” è dedicata proprio a questa iniziativa.

Visita alla centrale e scoperta del fiume

Gli studenti coinvolti appartengono alla classe V della English Primary School – Scuole Bilingue Grosseto, accompagnata dalla docente Laura Mowforth, e alle classi V A e V B della scuola Sant’Anna, con le insegnanti Simona Egisti, Barbara Raffaelli e Valentina Rossi. Accolti dal personale tecnico del consorzio, i bambini hanno potuto visitare l’impianto guidati da Massimo Tassi, Onofrio Zotti e Yari Priori, esperti dell’area manutenzione.

Durante la visita, i piccoli partecipanti hanno avuto modo di osservare da vicino il funzionamento della centrale, soffermandosi su un plastico che riproduce un ambiente fluviale in scala ridotta, illustrato da Francesco Corridori. L’attenzione dei bambini è stata catturata dall’animazione didattica, che ha stimolato domande e curiosità.

Passeggiata sull’argine e tappa alla Steccaia

Conclusa la visita agli impianti, il gruppo ha proseguito con una camminata lungo l’argine dell’Ombrone. Durante il percorso sono stati spiegati i principali aspetti tecnici e storici legati alle infrastrutture idrauliche che proteggono Grosseto dalle piene. La giornata si è conclusa alla Steccaia, uno dei luoghi simbolo della bonifica maremmana.

Le reazioni di insegnanti e organizzatori

L’insegnante Simona Egisti ha riferito che l’attività è risultata particolarmente utile per approfondire, sul campo, argomenti già trattati in classe, rendendo l’apprendimento più efficace e coinvolgente. Laura Mowforth ha sottolineato l’importanza di far vivere agli alunni esperienze dirette, che si sono rivelate entusiasmanti e formative.

Massimo Tassi, responsabile dell’area manutenzione del consorzio, ha espresso soddisfazione per l’interesse dimostrato dai bambini, evidenziando quanto sia importante far conoscere il lavoro svolto quotidianamente sul territorio. Anche Carlo Cagnani, direttore dell’area amministrativa, ha ribadito la disponibilità dell’ente ad accogliere studenti e cittadini per trasmettere la storia e il valore delle opere di bonifica.

Valorizzare il legame con il territorio

Il presidente del consorzio, Federico Vanni, ha ricordato che il nuovo corso dell’ente mira a rafforzare il rapporto con il territorio, con