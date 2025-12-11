ISOLA DEL GIGLIO – Grande gioia per il successo dello scrittore gigliese Andrea Biscaro.

Sabato 6 dicembre, nella splendida cornice della città di Sulmona, Andrea ha vinto il secondo posto al prestigioso premio letterario internazionale Ovido. Il romanzo vincitore è ancora una volta il pluripremiato “Alex e i Cattivi Pensieri” (Giunti Editore).

Andrea è arrivato in finale al Premio Ovidio 2025, dopo aver superato ben tre selezioni tra oltre 800 partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un risultato davvero importante.