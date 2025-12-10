ROCCATEDERIGHI – C’è odore di record in paese. Di quelli che, per chi vive la passione in modo sano e gentile, come sanno fare in questa scuola, fanno brillare gli occhi di gioia. La Truffle hunter school di Roccatederighi è tornata infatti in Maremma con un risultato senza precedenti.

Cattolica, all’Horse riviera resort, ha ospitato in questi ultimi giorni circa 2.000 cani, decine di discipline: il meglio della cinofilia sportiva italiana riunita in uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: le finali nazionali del Campionato italiano Fidasc e del Campionato nazionale Csen di ricerca del tartufo pull out. Consistevamo in 2 prove per binomio (uomo e cane), e 2 classifiche differenti,

La Truffle hunter school di Roccatederighi ha dominato, portando a casa un risultato senza precedenti: 15 podi su 22, praticamente il 66% delle premiazioni in palio.

Un trionfo assoluto che porta la piccola scuola maremmana sul tetto d’Italia.

Anche i più piccoli hanno sbaragliato la concorrenza: Giordano Marasca, nella categoria pulcini infatti, è campione nazionale ed italiano 2025.

Una pioggia di titoli: tre Campioni italiani Fidasc 2025

L’entusiasmo di Liliana Tamberi, volto e anima della scuola Rocchigiana è incontenibile e sia con alcuni post facebook che con una telefonata, non manca di ringraziare nessuno e ricorda uno a uno i partecipanti e vincitori.

Tra le conquiste, spiccano sicuramente tutti e tre i titoli FIDASC 2025:

Categoria Libera: Alessandro Ginnesi con Yuky

con Categoria Riporto: Valentina Giordano con Shila

con Categoria Expert: Liliana Tamberi con Jack

E sempre nella categoria Expert arrivano anche il bronzo di Barbara Lombardi con Dora, e nella Libera il terzo posto di Liliana Tamberi con Alfio.

Domina anche il Nazionale Csen: podi completi e categorie monopolizzate

Tra i risultati più impressionanti:

Podio completo nella categoria Training con: 1. Francesca Capaccioli con Yuky (campione nazionale 2025), 2. Thomas Morasca con Shila , 3. Tiziana Benocci con Italo .

nella categoria Training con: 1. con (campione nazionale 2025), 2. con , 3. con . In Expert Csen altrettanto con: 1. Liliana Tamberi con Jack (campione nazionale 2025), 2. Liliana Tamberi con Jill, 3. Allocca Ubaldo con Eolo

con (campione nazionale 2025), 2. con 3. con Nella categoria riporto Csen nuovo successo: 1. Massacesi Marco con Rosa (Campione Nazionale 2025), 2. Valentina Giordano con Shila, 3. Liliana Tamberi con Charlie.

tre esempi di un risultato corale, incredibile, costruito con passione, metodo e un legame straordinario tra conduttori e cani.

Liliana Tamberi: «Sono immagini che mi scorrono in testa come un film…»

Al rientro a casa, Liliana Tamberi è ancora emozionata, lasciandosi andare in commenti e ringraziamenti sulle proprie pagine Facebook.

«In questi giorni mi scorrevano davanti agli occhi immagini come in un film: voi, i vostri cani, i traguardi, le emozioni. Che avventura, che viaggio! Siamo una famiglia, ed è incredibile vedere come ogni binomio cresca e diventi più forte», racconta Tamberi.

E non dimentica di ringraziare chi rende possibile manifestazione e successo, tra questi anche: le maestranze Csen e Fidasc, il Comitato ricerca tartufi pull out, i direttori di gara e la referente nazionale Antonella Labate, «Che ci sta facendo distinguere per professionalità e calore» dice Temberi.

E un pensiero speciale va anche a Tiziana Benocci, che porta per la prima volta in finale la categoria Under 14, e all’atleta assente per infortunio Pierangela Borromeo, «Di cui si è sentita tantissimo la mancanza» precisa Tamberi.

Uno sport che unisce, che educa e che fa bene – agli umani e ai cani

Durante le finali, Liliana Tamberi è stata colpita da un’immagine indelebile. «Passeggiavo per il villaggio addobbato per Natale e c’erano cani ovunque: nei negozi, al ristorante, in gara. Mi sono emozionata: era davvero il mondo che vorrei – racconta – Il legame con il proprio animale è molto importante. E la ricerca del tartufo è uno sport meraviglioso perché lo rafforza. Ci si ascolta, si cresce insieme e ci si diverte davvero, tutti e due. È qualcosa che va oltre lo sport, è un modo per rendere il mondo un posto migliore, per loro e anche per noi».

Alla fine, oltre alle medaglie, resta soprattutto una filosofia: quella che Liliana ripete sempre ai suoi allievi. Mentre la Truffle hunter school torna dalla Riviera Romagnola con un carico di titoli, emozioni e storie che resteranno nel tempo.

E con una certezza: la Maremma, anche questa volta, ha lasciato un segno indelebile.

I binomi della Truffle Hunter School