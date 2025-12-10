ROCCATEDERIGHI – C’è odore di record in paese. Di quelli che, per chi vive la passione in modo sano e gentile, come sanno fare in questa scuola, fanno brillare gli occhi di gioia. La Truffle hunter school di Roccatederighi è tornata infatti in Maremma con un risultato senza precedenti.
Cattolica, all’Horse riviera resort, ha ospitato in questi ultimi giorni circa 2.000 cani, decine di discipline: il meglio della cinofilia sportiva italiana riunita in uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: le finali nazionali del Campionato italiano Fidasc e del Campionato nazionale Csen di ricerca del tartufo pull out. Consistevamo in 2 prove per binomio (uomo e cane), e 2 classifiche differenti,
La Truffle hunter school di Roccatederighi ha dominato, portando a casa un risultato senza precedenti: 15 podi su 22, praticamente il 66% delle premiazioni in palio.
Un trionfo assoluto che porta la piccola scuola maremmana sul tetto d’Italia.
Anche i più piccoli hanno sbaragliato la concorrenza: Giordano Marasca, nella categoria pulcini infatti, è campione nazionale ed italiano 2025.
Una pioggia di titoli: tre Campioni italiani Fidasc 2025
L’entusiasmo di Liliana Tamberi, volto e anima della scuola Rocchigiana è incontenibile e sia con alcuni post facebook che con una telefonata, non manca di ringraziare nessuno e ricorda uno a uno i partecipanti e vincitori.
Tra le conquiste, spiccano sicuramente tutti e tre i titoli FIDASC 2025:
- Categoria Libera: Alessandro Ginnesi con Yuky
- Categoria Riporto: Valentina Giordano con Shila
- Categoria Expert: Liliana Tamberi con Jack
E sempre nella categoria Expert arrivano anche il bronzo di Barbara Lombardi con Dora, e nella Libera il terzo posto di Liliana Tamberi con Alfio.
Domina anche il Nazionale Csen: podi completi e categorie monopolizzate
Tra i risultati più impressionanti:
- Podio completo nella categoria Training con: 1. Francesca Capaccioli con Yuky (campione nazionale 2025), 2. Thomas Morasca con Shila, 3. Tiziana Benocci con Italo.
- In Expert Csen altrettanto con: 1. Liliana Tamberi con Jack (campione nazionale 2025), 2. Liliana Tamberi con Jill, 3. Allocca Ubaldo con Eolo
- Nella categoria riporto Csen nuovo successo: 1. Massacesi Marco con Rosa (Campione Nazionale 2025), 2. Valentina Giordano con Shila, 3. Liliana Tamberi con Charlie.
tre esempi di un risultato corale, incredibile, costruito con passione, metodo e un legame straordinario tra conduttori e cani.
Liliana Tamberi: «Sono immagini che mi scorrono in testa come un film…»
Al rientro a casa, Liliana Tamberi è ancora emozionata, lasciandosi andare in commenti e ringraziamenti sulle proprie pagine Facebook.
«In questi giorni mi scorrevano davanti agli occhi immagini come in un film: voi, i vostri cani, i traguardi, le emozioni. Che avventura, che viaggio! Siamo una famiglia, ed è incredibile vedere come ogni binomio cresca e diventi più forte», racconta Tamberi.
E non dimentica di ringraziare chi rende possibile manifestazione e successo, tra questi anche: le maestranze Csen e Fidasc, il Comitato ricerca tartufi pull out, i direttori di gara e la referente nazionale Antonella Labate, «Che ci sta facendo distinguere per professionalità e calore» dice Temberi.
E un pensiero speciale va anche a Tiziana Benocci, che porta per la prima volta in finale la categoria Under 14, e all’atleta assente per infortunio Pierangela Borromeo, «Di cui si è sentita tantissimo la mancanza» precisa Tamberi.
Uno sport che unisce, che educa e che fa bene – agli umani e ai cani
Durante le finali, Liliana Tamberi è stata colpita da un’immagine indelebile. «Passeggiavo per il villaggio addobbato per Natale e c’erano cani ovunque: nei negozi, al ristorante, in gara. Mi sono emozionata: era davvero il mondo che vorrei – racconta – Il legame con il proprio animale è molto importante. E la ricerca del tartufo è uno sport meraviglioso perché lo rafforza. Ci si ascolta, si cresce insieme e ci si diverte davvero, tutti e due. È qualcosa che va oltre lo sport, è un modo per rendere il mondo un posto migliore, per loro e anche per noi».
Alla fine, oltre alle medaglie, resta soprattutto una filosofia: quella che Liliana ripete sempre ai suoi allievi. Mentre la Truffle hunter school torna dalla Riviera Romagnola con un carico di titoli, emozioni e storie che resteranno nel tempo.
E con una certezza: la Maremma, anche questa volta, ha lasciato un segno indelebile.
I binomi della Truffle Hunter School
- Giordano Morasca con Shila,
- Thomas Morasca con Shila,
- Thomas Morasca con Falco,
- Francesca Capaccioli con Yuki,
- Tiziana Benocci con Italo,
- Sandro Cei con Zeus,
- Sandro Cei con Nerina,
- Luca Mariotti con Dora,
- Francesco Postiferi con Unica,
- Francesco Postiferi con Alba,
- Valentina Giordano con Shila,
- Alessandro Ginnesi con Yuki,
- Barbara Lombardi con Dora,
- Leonardo Cei con Nerina,
- Liliana Tamberi con Abi,
- Liliana Tamberi con Alfio,
- Liliana Tamberi con Jack,
- Liliana Tamberi con Jill,
- Liliana Tamberi con Charlie,
- Liliana Tamberi con Smudge,
- Liliana Tamberi con Zoe.