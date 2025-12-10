GROSSETO – Incidente pochi minuti fa a Grosseto all’incrocio tra via dei Mille e via Fratelli Bandiera. Quattro le auto coinvolte: due quelle che si sono scontrate all’incrocio e due che erano parcheggiate in prossimità dell’incidente.

Un uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso dagli operatori della Croce Rossa. Sul posto la polizia municipale di Grosseto che dovrò stabilire la dinamica dell’incidente.

Il traffico ha subito rallentamenti e via dei Mille è stata chiusa per consentire i rilievi e per mettere in sicurezza i veicoli.