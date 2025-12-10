GROSSETO – Grosseto si conferma punto di riferimento nel panorama turistico nazionale grazie all’impegno e alla competenza degli imprenditori associati a Confesercenti. Nelle recenti assemblee nazionali dei sindacati di categoria, ben quattro rappresentanti della nostra provincia sono stati eletti o confermati nelle rispettive presidenze nazionali, a testimonianza del valore del lavoro svolto sul territorio.

Simone Guerrini, presidente regionale Fiba Confesercenti e titolare del Bagno Mobydick di Marina di Grosseto, entra nella presidenza nazionale Fiba, il sindacato che rappresenta gli stabilimenti balneari. Con lui Claudio Pierini, presidente provinciale Fiba e titolare del Bagno Roma di Follonica, anch’egli chiamato a contribuire alle politiche nazionali del settore.

Sempre nell’ambito turistico, Bernardo Pesciullesi, titolare del Camping Eden di Marina di Grosseto, è stato confermato componente della presidenza nazionale di Assocamping, mentre Massimiliano Mei, esponente di Fiepet Confesercenti Grosseto, il sindacato dei pubblici esercizi, mantiene il suo ruolo nella presidenza nazionale.

“Questi importanti incarichi sono il riconoscimento di un impegno costante per la crescita e la qualificazione dell’offerta turistica della Maremma Toscana. Confesercenti Grosseto continua a lavorare al fianco delle imprese per affrontare le sfide del settore, promuovere innovazione e sostenibilità, e valorizzare un territorio che è tra le eccellenze del turismo italiano” afferma l’associazione di categoria.

“La presenza dei nostri imprenditori nelle presidenze nazionali è motivo di orgoglio e conferma la qualità del lavoro svolto in provincia di Grosseto. È un segnale forte: la Maremma ha voce nelle scelte strategiche che riguardano il turismo balneare, l’accoglienza e la ristorazione a livello nazionale”, conclude Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti Grosseto.