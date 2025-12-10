MONTORSAIO – Il borgo medievale di Montorsaio si veste per il Natale con i “100 presepi”, un percorso diffuso che ogni dicembre trasforma il paese in uno dei luoghi natalizi più suggestivi della Maremma. A dare il via alla manifestazione è stato il sindaco di Campagnatico, Elismo Pesucci, che ha sottolineato la particolarità e il valore culturale dell’evento.

«Montorsaio è un paese medievale bellissimo – ha dichiarato il sindaco – e in questo periodo si veste e si arricchisce con i cento presepi distribuiti nelle piazze, nei borghi, sulle finestre e davanti alle case. Abbiamo qualcosa di davvero meraviglioso: chi vuole vivere un’esperienza unica, dove la natalità è l’elemento principale, deve venire a Montorsaio».

Il percorso dei presepi, allestito grazie all’impegno dei residenti e delle associazioni locali, si snoda tra vicoli, archi e piccoli scorci del paese, dando vita a un’atmosfera che, soprattutto dopo il tramonto, diventa particolarmente suggestiva grazie alle luci e alle installazioni.

«Montorsaio è una perla della Maremma – prosegue Pesucci – dove cultura, storia e tradizioni si mescolano. Soprattutto la sera, con le illuminazioni accese, tutto diventa unico e straordinario».

I presepi saranno visitabili per tutto il mese di dicembre e fino a dopo la Befana.

Il sindaco rivolge infine un invito a famiglie, bambini e visitatori: «Chi vuole trascorrere momenti irripetibili, che resteranno impressi nella memoria, venga a Montorsaio, il paese dei presepi».