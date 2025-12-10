GROSSETO – Non si ferma la corsa della Disperata Scarlino, che nel girone Nord del campionato di calcio Uisp vince la quinta partita consecutiva. E’ una prova di forza l’1-4 con cui la capolista va a demolire il Lido Oasi, fin qui la sorpresa della stagione. Al secondo posto il Montemazzano, che liquida 3-0 il Boccheggiano, due punti più sotto il Venturina che torna al successo con l’energico poker rifilato all’Etrusca Vetulonia. Ci sono anche due pareggi, entrambi per 2-2, quelli tra il Torniella e il Serrazzano il Gavorrano e l’Atletico Grosseto.

Nel girone Sud non gioca la leader Sant’Angelo Scalo (rinviato il match con l’Argentario) e viene raggiunta dal Paganico a cui basta un gol per avere ragione del Seggiano. Guadagna terreno il Talamone, che con lo stesso punteggio piega il Montemerano e sale al terzo posto. Un punto per parte tra Granducato del Sasso e Alberese. Bene il Maglianosant’Andrea, che centra il primo successo stagionale dominando sulla Polverosa.

GIRONE NORD

Risultati

Montemazzano-Boccheggiano 3-0

Pol Roccastrada Torniella-Serrazzano 2-2

Lido Oasi-La Disperata Scarlino 1-4

Venturina-Pol. Etrusca Vetuloni 4-1

Bagno Di Gavorrano-Atletico Grosseto 2-2

Serrazzano-Lido Oasi Rinv.

Classifica

La Disperata Scarlino 15 punti; Montemazzano 12; Venturina 10; Lido Oasi 9; Pol Roccastrada Torniella 8; Serrazzano 7; Pol. Etrusca Vetulonia 3; Bagno di Gavorrano, Atletico Grosseto 1; Boccheggiano -1

Prossime gare

Pol. Etrusca Vetulonia-Bagno di Gavorrano Sab 13/Dic 15:00 Buriano

La Disperata Scarlino-Venturina Lun 15/Dic 21:00 Scarlino

Boccheggiano-Pol. Roccastrada Torniella Ven 12/Dic 20:30 Boccheggiano

Atletico Grosseto-Montemazzano Lun 15/Dic 21:00 Casotto Pescatori

GIRONE SUD

Risultati

Paganico-Seggiano 1-0

S. Angelo Scalo-Argentario Amatori Rinv.

Maglianosant’Andrea-Polverosa 4-1

Granducato Del Sasso-Alberese 1-1

Sportingclub Talamone-Pol. Montemerano 1-0

Classifica

S. Angelo Scalo, Paganico 12pPunti; Sportingclub Talamone 9; Granducato Del Sasso 7; Argentario Amatori, Pol. Montemerano 6; Seggiano 5; Maglianosant’Andrea 3; Alberese 2; Polverosa 1

Prossime gare

Alberese-Maglianosant’andrea Lun 22/Dic 21:00 Alberese

Alberese-Sportingclub Talamone Lun 15/Dic 21:00 Alberese

Polverosa-Granducato Del Sasso Sab 13/Dic 15:00 Polverosa

Maglianosant’Andrea-Argentario Amatori Lun 15/Dic 21:00 S.Andrea

Seggiano-S. Angelo Scalo Lun 15/Dic 21:00 Seggiano Loc. B

Pol. Montemerano-Paganico Sab 13/Dic 15:00 Montemerano